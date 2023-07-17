Месси назвал дату дебюта за американский клуб

Звездный новобранец клуба "Интер Майами" Лионель Месси подтвердил свои планы дебютировать за клуб в матче Кубка лиги против мексиканского "Крус Асул". Долгожданный дебют состоится в пятницу, 21 июля, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz .

Фото: instagram.com/leomessi

"Хочу поблагодарить всех за вчерашний день! Дождь сделал все не так, как планировалось, но все равно было красиво. Спасибо всем, кто пришел, большое спасибо за всю любовь, а также артистам, которые, несмотря на условия, эффектно спели. Увидимся снова в пятницу", - написал Месси в соцсетях.

Месси перешел в "Интер Майами" на правах свободного агента. Он будет выступать за команду из США под 10-м номером.

Последние два сезона аргентинец провел во французском ПСЖ. До этого на протяжении всей карьеры Месси играл за "Барселону".

Минувшей ночью состоялась презентация Месси в качестве игрока клуба "Интера Майами". Отмечается, что во время церемонии стадион команды был заполнен болельщиками практически полностью. Из-за шторма в Майами организаторам пришлось отложить начало презентации на полтора часа.

В церемонии также приняли участие совладелец клуба Дэвид Бекхэм и главный тренер команды Херардо Мартино.

Лионель Месси выступил во время своей презентации в "Интер Майами".

"Я рад оказаться в Майами и полон желания сражаться за клуб и помогать ему расти дальше. Нас ждут увлекательные времена, я готов отдавать всего себя без остатка! Я рад, что выбрал этот город вместе со своей семьей, и уверен, что с "Интер Майами" все будет прекрасно. Мне не терпится начать это путешествие!" - сказал Месси.

Месси заключил с "Интер Майами" контракт до 31 декабря 2025 года. Аргентинец будет получать до 60 миллионов долларов в год.