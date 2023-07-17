Месси назвал дату дебюта за американский клуб

Звездный новобранец клуба "Интер Майами" Лионель Месси подтвердил свои планы дебютировать за клуб в матче Кубка лиги против мексиканского "Крус Асул". Долгожданный дебют состоится в пятницу, 21 июля, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.
"Хочу поблагодарить всех за вчерашний день! Дождь сделал все не так, как планировалось, но все равно было красиво. Спасибо всем, кто пришел, большое спасибо за всю любовь, а также артистам, которые, несмотря на условия, эффектно спели. Увидимся снова в пятницу", - написал Месси в соцсетях.
Месси перешел в "Интер Майами" на правах свободного агента. Он будет выступать за команду из США под 10-м номером.
Последние два сезона аргентинец провел во французском ПСЖ. До этого на протяжении всей карьеры Месси играл за "Барселону".
Минувшей ночью состоялась презентация Месси в качестве игрока клуба "Интера Майами". Отмечается, что во время церемонии стадион команды был заполнен болельщиками практически полностью. Из-за шторма в Майами организаторам пришлось отложить начало презентации на полтора часа.
В церемонии также приняли участие совладелец клуба Дэвид Бекхэм и главный тренер команды Херардо Мартино.
Лионель Месси выступил во время своей презентации в "Интер Майами".
"Я рад оказаться в Майами и полон желания сражаться за клуб и помогать ему расти дальше. Нас ждут увлекательные времена, я готов отдавать всего себя без остатка! Я рад, что выбрал этот город вместе со своей семьей, и уверен, что с "Интер Майами" все будет прекрасно. Мне не терпится начать это путешествие!" - сказал Месси.
Месси заключил с "Интер Майами" контракт до 31 декабря 2025 года. Аргентинец будет получать до 60 миллионов долларов в год.