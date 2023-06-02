Лионель Месси покидает ПСЖ

Спорт, В мире
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Спортсмен перешел в команду летом 2021 года на правах свободного агента.

Фото: ria.ru

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" подтвердил, что матч против "Клермона" 3 июня станет для Лионеля Месси последним за ПСЖ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Euronews.com.

Аргентинский нападающий Лионель Месси покинет французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" по окончании сезона, сообщил главный тренер ПСЖ Кристоф Галтье.

"Мне выпала честь тренировать лучшего игрока в истории футбола", - сказал тренер парижан на пресс-конференции.

"Он всегда делал всё для команды, всегда был в игре, мог быть пасующим или забивающим. Повторяю, для меня, как для тренера, было большой честью не просто тренировать его, но и быть рядом на протяжении всего сезона", - признался Галтье.

"Пари Сен-Жермен" 3 июня сыграет в Париже против "Клермона" в заключительном туре чемпионата Франции. Парижский клуб стал чемпионом страны досрочно. Месси перешел в команду летом 2021 года на правах свободного агента. Игра против "Клермона" станет для него последней за ПСЖ.

Как сообщает спортивная пресса, Месси может вслед за Криштиану Роналду перебраться в Саудовскую Аравию, поехать выступать в США или вернуться в  Испанию.

Клуб из Саудовской Аравии "Аль-Хиляль" предложил Месси двухлетний контракт на 1,2 млрд евро. Ранее агентство "Франс Пресс" со ссылкой на свои  источники в королевстве сообщило, что переход аргентинца в одну из команд Саудовской Аравии является "решенным вопросом".

У Месси также есть вариант с продолжением карьеры в США. Клуб "Интер Майами" предлагает игроку 4-летний контракт с зарплатой 50 млн долларов в год.

Может быть заинтересована в Месси и "Барселона", в составе которой он 10 раз становился чемпионом Испании, четырежды побеждал в Лиге чемпионов и 3 раза выигрывал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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