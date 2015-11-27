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Местный туризм: дешево и красиво
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар
В Баянауле сфера туризма готовится перейти на круглогодичный режим работы. Если сегодня экскурсии устраивают лишь отдельные дома отдыха, расположенные в Нацио­нальном природном парке, то в 2017 году подобное станет гарантированной услугой для отдыхающих: прошедшей весной на берегу Жасыбая начато строительство двух туристических комплексов. ТОО «Zhana bayan» возводит 20 двухэтажных корпусов на 200 мест. По соседству соорудят домики под турецкие бани и финские сауны. А ТОО «Жулдыз» строит четырехэтажную гостиницу на 80 мест и 8 шестиместных двухэтажных коттеджей. Разрешение на строительство дома отдыха на 50 мест также получило ИП «Жасыкбаев». Сейчас готовится проект­но-сметная документация.

Что примечательно, по проекту новые туристические комплексы и дома отдыха расположатся на южной стороне озера Жасыбай, на его заросшем камышом участке, который ранее под строительство и другие хозяйственные нужды не использовался. Теперь эта «бросовая» территория будет благоустроена. В комплекс, по словам разработчиков проектов, помимо жилых корпусов, войдут детский развлекательный центр, современный пляж с баром и бассейном, ресторан, спа-сауна и зооуголок. Кроме того, здесь можно будет брать в аренду лошадей и устраивать конные прогулки. Как утверждают специалисты, при создании этих комплексов учтены все особенности баянаульской экосистемы.
В планах акимата Баянаульского района также – развитие зимнего туризма – с подъемником, на примере спорткомплекса «Медеу», и создание мараловодческой фермы, где отдыхающие могут полюбоваться прекрасными животными.

…Следует сказать, что в начале текущего года был утвержден мастер-план создания и развития туристического кластера региона на ­2015–2020 годы, разработанный Казахстанской туристской ассоциацией. В Павлодарской области выделены приоритетные направления развития туризма: «Гусиный перелет» (палеонтологическое захоронение древних животных на берегу Иртыша), зоны отдыха в ГНПП «Баянаул», лечебно-оздоровительный туризм на базе грязей соленых озер Мойылды, Маралды, Тузкала и Кызылтуз, речные путешествия, посещение этнических деревень в Баянаульском районе, отдых в Шалдайском сосновом бору.

Создание туристического кластера позволит сохранить культурно-исторические памятники, заповедники, оздоровить экологическую обстановку, развить сферу услуг и усовершенствовать инфраструктуру региона. И, что немаловажно, открыть для жителей области и гостей красоты павлодарского Прииртышья, показать, что наши природные места не хуже, чем зарубежные. Что касается сервиса, то это – дело наживное.

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