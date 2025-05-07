Место подвигу есть всегда Военное дело 7 мая 2025 г. 4:30 3 Елена Левкович корреспондент отдела общества Бойцы Национальной гвардии МВД РК круглосуточно несут службу по защите общественного порядка и нередко оказываются первыми там, где кто-то нуждается в помощи. фото ПС Нацгвардии МВД РК В самом начале года, второго января, сержант Жалгас Тулебаев из воинской части 6505, следуя по трассе Караганда – Астана, стал свидетелем аварии: автомобиль вылетел с дороги и перевернулся. Он и его брат немедленно пришли водителю на помощь: вытащили его из покореженной машины, оказали первую медицинскую помощь, вызвали скорую. Буквально через несколько дней, 12 января, в Кокшетау патрульные гвардейцы задержали подозреваемого в совершении убийства. Старший сержант Жангазы Шайхин по ориентировке распознал мужчину среди прохожих. Попытка скрыться тому не удалась, беглец был задержан, при нем нашли документы убитого. Своевременные действия военнослужащих помогли раскрыть тяжкое преступление: правонарушитель, понимая, что деваться уже некуда, признался в содеянном. Там же в Кокшетау в начале февраля лейтенант Еркен Халиолин спас пожилую женщину. Неудачно упав у себя в квартире, пенсионерка получила серьезный перелом, не могла даже встать с пола. К гвардейцам обратился племянник пострадавшей, и офицер поднялся на второй этаж по стене, открыл дверь и оказал женщине первую помощь. Позже врачи подтвердили: при таком переломе последствия могли быть самыми плачевными, счет шел на часы. Отличились и алматинские служивые. 16 марта офицер Национальной гвардии капитан Амангали Еменов предотвратил трагедию: женщина намеревалась свести счеты с жизнью. Пока, стоя внизу, от рокового шага ее пытались отговорить полицейские, капитан Еменов поднялся на этаж выше, проник в квартиру через соседей и буквально в последний момент успел оттащить приготовившуюся прыгать с балкона четвертого этажа женщину. Еще один случай произошел в Наурызбайском районе Алматы в начале апреля. Во время патрулирования младший сержант Али Турлыгожа, рядовые Багдаулет Мырзахан, Жанболат Аятулы, Саят Куандык и Мухамед-Али Сериков (все они – военнослужащие воинской части 5571 им. Героя Советского Союза гвардии полковника Бауыржана Момышулы) заметили компанию молодых людей, которые вели себя нервно и явно старались не попасться на глаза патрульным. Опыт подсказал гвардейцам: этих граждан необходимо проверить. Интуиция не подвела. При досмотре у компании обнаружили сверток с наркотическим веществом зеленого цвета и самодельное приспособление для его употребления. Подозреваемые были задержаны и переданы сотрудникам районной полиции для дальнейших разбирательств. Куда более серьезный случай произошел в этот же день в Алматы в Медеуском районе. Патрулируя улицу Пушкина, гвардейцы заметили окровавленного, еле державшегося на ногах мужчину. Глубокая резаная рана на бедре не оставляла сомнений: промедление – и мужчина погибнет от обильной кровопотери. Рядовые Аян Бимурза, Абзал Омаров и Ескендир Закиров действовали слаженно. Один из них остановил кровотечение подручными средствами, другой наложил повязку, третий вызвал скорую помощь и полицию. Все они делали очень быстро, и именно это спасло жизнь человеку. – Мы применили метод остановки кровотечения, перевязали рану и ждали врачей. Медики приехали быстро, осмотрели и госпитализировали пострадавшего. Полиция тоже прибыла оперативно и начала разбираться в происшествии. Пострадавший, к счастью, остался жив. Если бы мы запоздали, все могло закончиться трагически, – уверен начальник войскового наряда Аян Бимурза. По предварительным данным, тяжелое ранение ножом мужчине нанес неизвестный, с которым произошел случайный конфликт прямо на улице. Такие ситуации – лишь малая толика ежедневного, порой совсем невидимого труда гвардейцев. И, конечно, подтверждение высокого уровня готовности и ответственности личного состава Национальной гвардии. Системная подготовка, железная дисциплина и чувство долга – эти качества воспитываются, формируются годами службы, ежедневными тренировками и, главное, осознанием ответственности перед гражданами. #армия #Нацгвардия #7 Мая #служба #патруль