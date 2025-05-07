Место подвигу есть всегда

Военное дело
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Елена Левкович
корреспондент отдела общества

Бойцы Национальной гвардии МВД РК круглосуточно несут службу по защите общественного порядка и нередко оказываются первыми там, где кто-то нуждается в помощи.

фото ПС Нацгвардии МВД РК

В самом начале года, второго января, сержант Жалгас Тулебаев из воинской части 6505, следуя по трассе Караганда – Астана, стал свидетелем аварии: автомобиль вылетел с дороги и перевернулся. Он и его брат немедленно пришли водителю на помощь: вытащили его из покореженной машины, оказали первую медицинскую помощь, вызвали скорую.

Буквально через несколько дней, 12 января, в Кокшетау патрульные гвардейцы задержали подозреваемого в совершении убийства. Старший сержант Жангазы Шайхин по ориентировке распознал мужчину среди прохожих. Попытка скрыться тому не удалась, беглец был задержан, при нем нашли документы убитого. Свое­временные действия военнослужащих помогли раскрыть тяжкое преступление: правонарушитель, понимая, что деваться уже некуда, признался в содеянном.

Там же в Кокшетау в начале февраля лейтенант Еркен Халиолин спас пожилую женщину. Неудачно упав у себя в квартире, пенсионерка получила серьезный перелом, не могла даже встать с пола. К гвардейцам обратился племянник пострадавшей, и офицер поднялся на второй этаж по стене, открыл дверь и оказал женщине первую помощь. Позже врачи подтвердили: при таком переломе последствия мог­ли быть самыми плачевными, счет шел на часы.

Отличились и алматинские служивые. 16 марта офицер Национальной гвардии капитан Амангали Еменов предотвратил трагедию: женщина намеревалась свести счеты с жизнью. Пока, стоя внизу, от рокового шага ее пытались отговорить полицейские, капитан Еменов поднялся на этаж выше, проник в квартиру через соседей и буквально в последний момент успел оттащить приготовившуюся прыгать с балкона четвертого этажа женщину.

Еще один случай произошел в Нау­рызбайском районе Алматы в начале апреля. Во время патрулирования младший сержант Али Турлыгожа, рядовые Багдаулет Мырзахан, Жанболат Аятулы, Саят Куандык и Мухамед-Али Сериков (все они – военнослужащие воинской части 5571 им. Героя Советского Союза гвардии полковника Бауыржана Момышулы) заметили компанию молодых людей, которые вели себя нервно и явно старались не попасться на глаза патрульным. Опыт подсказал гвардейцам: этих граждан необходимо проверить.

Интуиция не подвела. При досмотре у компании обнаружили сверток с нар­котическим веществом зеленого цвета и самодельное приспособление для его употребления. Подозреваемые были задержаны и переданы сотрудникам районной полиции для дальнейших разбирательств.

Куда более серьезный случай произошел в этот же день в Алматы в Медеуском районе. Патрулируя улицу Пушкина, гвардейцы заметили окровавленного, еле державшегося на ногах мужчину. Глубокая резаная рана на бед­ре не оставляла сомнений: промедление – и мужчина погибнет от обильной кровопотери.

Рядовые Аян Бимурза, Абзал Омаров и Ескендир Закиров действовали слаженно. Один из них остановил кровотечение подручными средствами, другой наложил повязку, третий вызвал скорую помощь и полицию. Все они делали очень быстро, и именно это спасло жизнь человеку.

– Мы применили метод остановки кровотечения, перевязали рану и ждали врачей. Медики приехали быстро, осмот­рели и госпитализировали пострадавшего. Полиция тоже прибыла оперативно и начала разбираться в происшествии. Пострадавший, к счастью, остался жив. Если бы мы запоздали, все могло закончиться трагически, – уверен начальник войскового наряда Аян Бимурза.

По предварительным данным, тяжелое ранение ножом мужчине нанес неизвестный, с которым произошел случайный конфликт прямо на улице.

Такие ситуации – лишь малая толика ежедневного, порой совсем невидимого труда гвардейцев. И, конечно, подтверж­дение высокого уровня готовности и ответственности личного состава Национальной гвардии. Системная подготовка, железная дисциплина и чувство долга – эти качества воспитываются, формируются годами службы, ежедневными тренировками и, главное, осознанием ответственности перед гражданами.

#армия #Нацгвардия #7 Мая #служба #патруль

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