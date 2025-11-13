Метрологи из Казахстана стали лучшими на международном конкурсе

Дана Аменова
специальный корреспондент

За призовые места боролись также представители Азербайджана, Беларуси, России и Узбекистана

Фото: «КазСтандарт»

В Узбекистане завершился XI международный конкурс «Лучший молодой метролог COOMET», собравший 16 участников из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, России и Узбекистана. Казахстанские учёные завоевали первое и третье места, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу республиканского госпредприятия «КазСтандарт»

COOMET — Евро-Азиатское сотрудничество государственных метрологических институтов, объединяющее страны региона для развития науки о точных измерениях. Конкурс проводится один раз в два года и считается одним из самых престижных мероприятий для молодых специалистов в области метрологии.

В этом году в числе победителей — два представителя Казахстана. Первое место занял главный специалист лаборатории № 2 РГП «КазСтандарт» Асылбек Жумагали, отвечающий за государственные эталоны температурных и теплофизических величин.

Асылбек разработал первичный эталон температуры точки росы, что позволило Казахстану принять участие в международных сличениях эталонов с ведущими институтами мира. Результаты, подтвердившие измерительные возможности Казахстана, включены в базу данных Международного бюро мер и весов (BIPM, Франция). Его работа защищена патентом на полезную модель, а результаты опубликованы в двух научных статьях Scopus.

Третье место завоевал главный специалист лаборатории № 1 РГП «КазСтандарт» Султанбек Смагулов, ответственный за Государственный первичный эталон единиц времени, частоты и национальной шкалы времени РК.

В 2021 году он провёл модернизацию государственного эталона, разработал и внедрил систему автоматической подстройки национальной шкалы времени. Благодаря его работе показатели национальной шкалы UTC (KZ) вошли в топ-20 лучших реализаций UTC (k) среди 90 лабораторий времени, участвующих в ключевых сличениях BIPM.

Султанбек Смагулов — победитель конкурса «Лучший молодой метролог COOMET-2023» (I место), автор 14 научных работ, включая три статьи, индексируемые в Web of Science и Scopus. Он является членом-корреспондентом технических комитетов COOMET и EURAMET, Консультативного комитета по времени и частоте (CCTF) при BIPM, а также выполняет функции технического эксперта COOMET.

