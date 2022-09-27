Между риском и доходом

Так, если по сберегательным вкладам в национальной валюте гарантия распространяется на сумму до 20 млн тенге, то по всем остальным депозитам в тенге (кроме сберегательных) – до 10 млн. Защита государства по вкладам в иностранной валюте распространяется на сумму, эквивалентную 5 млн тенге.

Первым эшелоном защиты денежных накоплений казах­станцев является система государственного гарантирования сохранности депозитов, в которую входят 19 отечественных банков. Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) напоминает, что его страховая защита имеет ограничения, о которых вкладчикам обязательно следует помнить.

В условиях геополитической напряженности, отсутствия предсказуемости на мировых сырьевых и товарных рынках и в преддверии глобальной рецессии на первый план выходит вопрос грамотного и ответственного выбора банка для размещения депозита.

Излишне навязчивая реклама депозитов и ставок вознаграждения, превышающих средний по рынку уровень, должны насторожить и напомнить вкладчику о возможных подводных камнях такого инвестирования.

Напомним: КФГД защищает деньги во вкладах, на счетах и на платежных карточках во всех казах­станских банках, кроме исламских.

Тем же гражданам, чьи сбережения превышают указанные выше суммы, настоятельно рекомендуется помнить о прос­том правиле – распределять накопления между несколькими финансовыми институтами.

– Классическая рекомендация заключается в том, чтобы диверсифицировать свои вклады, если точнее – не держать яйца в одной корзине. По возможности разбейте вклады в пределах максимальной суммы гарантии КФГД с учетом начисления и капитализации процентов и разместите в нескольких банках, – говорит председатель КФГД Адиль Утембаев.

По международным стандартам, гарантией должно быть охвачено подавляющее большинство вкладчиков, и их депозиты должны гарантироваться на полную сумму.

– Для нашей системы это очевидный факт, так как абсолютное большинство счетов вкладчиков покрыты гарантией КФГД – 99,8%. Однако все же некоторая доля депозитов остается подверженной действию фактора риска. Это относится к более крупным по размеру депозитам, превышаю­щим размер гарантии фонда, – предупреждает глава КФГД.

К решению о выборе банка для размещения вклада необходимо подходить с холодной головой и интересоваться не только ставкой вознаграждения, которая может манить щедрым посулом с рекламных плакатов.

Эксперты напоминают, что отдельные банки могут вести рискованную кредитную политику, которая, когда возникают проблемы с ликвидностью, зачас­тую влечет за собой агрессивную практику фондирования, то есть привлечение вкладчиков любой ценой, например, повышенными ставками вознаграждения относительно рынка, выдачей призов и подарков на крупную сумму при открытии депозита и т. п.

– Банковский бизнес очень строго регулируется, но банки могут выходить за пределы «безо­пасного» уровня, при этом все же оставаясь в «рамках». Принятие избыточных рисков в том числе связано с существованием сис­темы гарантирования вкладов. Поскольку часть рисков перед вкладчиками берет на себя система гарантирования, некоторые финструктуры имеют стимулы по принятию гораздо больших рисков в кредитной деятельности, чем в случае отсутствия такой гарантии треть­ей стороны. Но это, конечно же, исключение, а в большинстве своем банки имеют здоровую оценку рисков, – отмечает Адиль Утембаев.

Со своей стороны КФГД принимает меры, чтобы мотивировать банки к более консервативной работе.

Во-первых, фонд устанавливает дифференцированные взносы в специальный резерв КФГД: банк попадает в группу с тем или иным размером взноса в зависимости от комплексной оценки рисков его устойчивости. То есть чем выше риск-профиль банка, тем больше он должен уплатить взнос в КФГД.

Дополнительно КФГД устанавливает для банков максимальные рекомендуемые ставки по вкладам. При этом существенное завышение процентной ставки относительно сложившихся рыночных ставок или превышение максимальных ставок увеличивает размер взноса банка в резерв фонда.

– Выявление использования банками агрессивных методов привлечения сбережений также вносит свой вклад в минимизацию морального риска, поскольку ограничивает возможность для маневров со стороны банков с нездоровой политикой формирования депозитной базы, – отмечает глава КФГД.

По его словам, на практике активные участники рынка, к примеру, вкладчики с суммой вклада свыше максимальной гарантируемой КФГД величины, а также кредиторы, акционеры, рейтинговые агентства ведут мониторинг риск-профилей и финансового состояния банков. Ухудшение этих показателей делает фондирование более дорогим, например, депозиты будут привлекаться под более высокие ставки, иначе вкладчики не пойдут в данный банк и предпочтут более надежный.

Рынок делает банк «дисциплинированным», тем самым снижая стимулы принимать чрезмерные риски в своей дея­тельности. Слабая рыночная дисциплина наоборот создает условия для проявления морального риска.

Но даже неискушенный в воп­росах финансового анализа вкладчик может избежать инвестиционных ошибок, помня классическое правило: чем выше доходность финансового инструмента, тем выше и риск по нему.

– Необходимо всегда обращать внимание на предлагаемую ставку вознаграждения по тем же видам вкладов – сберегательным, срочным. Сравнивайте ее с тем, что предлагают другие банки-конкуренты. Существенное превышение ставки может сигнализировать о признаках рискованной политики банка в области привлечения фондирования. Обратите внимание и на рек­ламу: навязчива ли она или даже агрессивна? Это также должно дать повод задуматься и собрать дополнительную информацию, – советует Адиль Утембаев.

Кроме того, по его словам, казахстанцами необходимо развивать базовые навыки финансового анализа для лучшего понимания финотчетности банков.

Дополнительно следует обращать внимание на наличие и уровень международного рейтинга, присвоенного банкам, отслеживать информацию о наличии нарушений пруденциальных требований и в действиях финансового регулятора.