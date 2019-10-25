Международная панорама

Европейская статистика

Исследования Евростата показывают, что население Европы продолжает «стареть»: в прошлом году люди старше 65 лет составляли пятую часть всех жителей ЕС, сообщает Euronews.

Больше всего стариков в Италии, на втором и третьем местах – Греция и Португалия. В случае сохранения существующих демографических тенденций к 2050 году самой «старой» страной Европы станет Португалия, где более трети населения будут составлять пожилые люди.

Один из факторов старения населения – рост ожидаемой продолжительности жизни. По данным на 2017 год, среднестатистический гражданин государства Евросоюза старше 65 лет доживет до 83 лет, а среднестатистическая гражданка умрет не раньше, чем достигнет 86-летнего возраста.

Риск оказаться за чертой беднос­ти выше всего в Румынии, Греции и Испании. Всего на этой грани живут почти 17% активного населения Европейского союза. Бедность людей пенсионного возраста характерна для трех прибалтийских республик – Эстонии, Латвии и Литвы.

Обогнали американцев

Впервые в истории среди 10% самых богатых людей мира китайцев оказалось больше, чем американцев, сообщает CNN.

Как демонстрирует новая версия ежегодного доклада Global Wealth Report швейцарского банка Credit Suisse, в Поднебесной становится все больше по-настоящему обеспеченных людей. На 10% самых богатых людей мира теперь приходится 100 млн китайцев, в то время как американцев в этой категории 99 млн.

При этом, как отмечает канал, в целом миллионеров в Соединенных Штатах по-прежнему намного больше – 18,6 млн, что составляет 40% от общего числа в мире. В Китае проживает 4,4 млн миллионеров, но их ряды стремительно пополняются.

Если смотреть по обычным граж­данам, в среднем американцы все еще живут намного зажиточнее, чем китайцы, обращает внимание CNN. Так, благосостояние совершеннолетнего американца составляет порядка 432 365 долларов, в Китае же этот показатель равен 58 544.

Богатые швейцарцы

Жители Швейцарии в среднем остаются самыми богатыми в мире, говорится в ежегодном отчете о мировом благосостоянии Global Wealth Report, подготовленном банком Credit Suisse.

К середине 2019-го уровень благосостояния на душу взрослого населения Швейцарии возрос по сравнению с аналогичным перио­дом прошлого года на 17,8 тыс. долларов и составил 564,7 тыс. долларов.

Исследование также показало, что около двух третей взрослого населения страны имеют активы свыше 100 тыс. долларов, а 12% составляют долларовые миллионеры.

Второе место в рейтинге благосостояния занимают США (плюс 11,9 тыс. долларов за год на человека), следом идут Япония (плюс 9,2 тыс. долларов) и Нидерланды (плюс 9,16 тыс. долларов).

Рейтинг загруженности

Эксперты исследовательской компании Columbus Direct опубликовали рейтинг самых посещаемых и перег­руженных туристами мест в мире.

Выяснилось, что самым переполненным считается остров Пхукет в Таиланде, где на каждую квадратную милю приходится примерно 5 тыс. посетителей.

Вторую позицию занял город Пальма. Здесь в день на каждой квадратной миле в среднем оказывается 2,9 тыс. туристов. На третьей строчке расположилась Паттайя (2,7 тыс. туристов), а на четвертую попал Париж (около тысячи путешественников на квадратную милю в день).

Кроме того, в топ-10 самых заг­руженных туристических мест вошли Барселона (605 туристов), Куала-Лумпур (367 туристов), Милан (344 туриста), Осака (268 туристов), Сингапур (127 туристов) и Нью-Йорк (119 туристов).