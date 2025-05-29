«Международное сообщество нуждается в перезагрузке» — политолог о значимости AIF

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Жанар Тулиндинова, руководитель отдела медиапроектов КИСИ при Президенте РК

Сегодня Астана стала в буквальном смысле эпицентром дипломатии на евразийском пространстве — стартовал Astana International Forum, проходящий под девизом Connecting minds, shaping the future.

Фото: Акорда

Более 7 000 участников, десятки стран, главы государств и ведущие международные деятели принимают участие в форуме.

На пленарном заседании с программной речью выступил Президент Касым-Жомарт Токаев. Глава государства отметил: современные глобальные вызовы — от изменения климата до нестабильности и миграции — носят транснациональный характер, но ответы на них остаются фрагментированными.

Международное сообщество, по его словам, нуждается в перезагрузке инструментов глобального взаимодействия.

Одним из ключевых тезисов стало предложение реформировать Совет Безопасности ООН. За 80 лет структура почти не изменилась, несмотря на кардинальную трансформацию мира. Токаев подчеркнул: «Когда критические решения, касающиеся миллиардов людей, принимаются узкой группой стран, это подрывает доверие к институту, который должен олицетворять справедливость».

Президент считает, что Казахстан инициировал проведение форума как платформы для равноправного и открытого диалога. Он выразил уверенность, что инклюзивное будущее возможно лишь при широком международном сотрудничестве — не декларативном, а практическом.

«Сценарии будущего зависят не от заявлений нескольких лиц, а от усилий большинства. Международный форум Астана был создан для поддержки этого сотрудничества», — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Astana International Forum продолжает работу, собирая на одной площадке лидеров, экспертов, дипломатов и представителей гражданского общества.

Казахстан тем самым в очередной раз демонстрирует, что может быть генератором идей и точкой притяжения конструктивной глобальной повестки. 

#форум #КИСИ #Жанар Тулиндинова #Astana International Forum

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