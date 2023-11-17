Объявленного в международный розыск преступника задержали в Экибаcтузе

Его разыскивали за убийство в РФ, но задержали за нелегальный труд в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД РК.

Фото: Polisia.kz

Сообщается, что сотрудниками полиции Экибастуза задержан гражданин Таджикистана, который с июля этого года находится в межгосударственном розыске.

15 ноября в ходе рейда на одном из строительных объектов, за работу без соответствующего разрешения, были задержаны трое граждан Таджикистана. Они были доставлены в отдел миграционной службы для установления личности.

"При проверке по базе данных выяснено, что трое иностранцев прибыли в Казахстан с частной целью. Также установлено, что 22-летний иностранец в июле этого года был объявлен в межгосударственный розыск УМВД РФ по Челябинску за совершение убийства. О задержании сообщено инициаторам розыска", – сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

За нарушение миграционного законодательства в отношении двоих иностранцев составлены административные материалы по части 5 статьи 517 КоАП РК, добавили в полиции.