Международный фестиваль «Опералия» стартовал в Астане

Театр
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16 мая 2025 года в столице стартовал Международный музыкальный фестиваль «Опералия, передает Kazpravda.kz

Фото: Минкультинформ

В театре «Астана опера» зрителей ожидала торжественная красная дорожка, яркий перформанс с фрагментами предстоящих спектаклей и премьера сразу трех шедевров Ролана Пети.

В этот вечер публика увидела знаменитые одноактные балеты великого французского хореографа: «Арлезианку», «Юношу и Смерть» и «Кармен». Постановки были воссозданы по инициативе художественного руководителя балетной труппы «Астана Опера» Алтынай Асылмуратовой. Спектакли перенес на казахстанскую сцену балетмейстер-постановщик Луиджи Бонино и художник Жан-Мишель Дезире вместе с казахстанскими ассистентами. Оркестром «Астана Опера» дирижировали Элмар Бурибаев и Руслан Баймурзин. На премьере блистали звезды балета – ведущие солисты труппы, солисты и артисты кордебалета.   

Фестиваль продлится два месяца. Так, 6 июня будет представлена опера «Кармен» Ж. Бизе с участием тенора из России. В этом же месяце публику также ждут две яркие премьеры - «Спящая красавица» П. Чайковского и «Капулетти и Монтекки» В. Беллини. Звезды балета из Китая и России выйдут на сцену в Гала-балете 29 июня. А уже в июле астанчан и гостей столицы ждут «Богема» Дж. Пуччини с приглашенными солистами из Италии, Китая, а также балеты XXI века: «Сколько длится сейчас?» Р. Ребека и Souvenir de danse В. Цукетти. Гранд-опера «Турандот» Дж. Пуччини будет исполнена с участием казахстанских и российских звезд.

Кроме того, в Камерном зале им. К. Байсеитовой развернется целая череда концертов: от виртуозной игры скрипача из Болгарии Павла Минева до виолончельного вечера с участием Салауата Карибаева и Алияра Отетлеу, от фортепианных соло Еламана Ернура из Москвы до вокальных вечеров, посвященных казахстанским композиторам.  Всего для публики подготовили более 30 мероприятий.

#опера #«Опералия» #Международный фестиваль

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