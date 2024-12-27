Международный наркоканал ликвидировали в Мангистау

Из оборота изъяли более 600 таблеток метадона и 300 граммов опия

Фото: пресс-служба КНБ РК

Департаментами КНБ и Пограничной службы при координации прокуратуры Мангистауской области пресечен международный канал поставки наркотиков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КНБ РК

При сбыте наркотиков задержаны и с санкции суда взяты под стражу трое граждан Казахстана. У них изъяли более 600 таблеток метадона и 300 граммов опия.

Ранее усилиями ДКНБ при координации прокуратуры Мангистауской области был ликвидирован внутренний канал поставки наркотических средств из южных регионов, где было изъято свыше 300 кг наркотиков каннабисной группы.

По вышеуказанным фактам проводятся досудебные расследования по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 297 Уголовного кодекса, добавили в КНБ.