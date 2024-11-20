Канал поставки наркотиков из южных регионов пресекли в Актау
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Изъято 300 кг каннабиса
Департаментами КНБ по Мангистауской и Алматинской областям и Алматы при координации органов прокуратуры ликвидирован канал поставки наркотических средств в Актау из южных регионов страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КНБ РК
По подозрению в организации канала задержан и с санкции суда взят под стражу гражданин Казахстана. Из незаконного оборота изъято 300 килограмм наркотических средств каннабисной группы.
Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса, добавили в комитете.