Канал поставки наркотиков из южных регионов пресекли в Актау

Задержания
109
Венера Баталова
корреспондент

Изъято 300 кг каннабиса

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Департаментами КНБ по Мангистауской и Алматинской областям и Алматы при координации органов прокуратуры ликвидирован канал поставки наркотических средств в Актау из южных регионов страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КНБ РК

По подозрению в организации канала задержан и с санкции суда взят под стражу гражданин Казахстана. Из незаконного оборота изъято 300 килограмм наркотических средств каннабисной группы.

Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса, добавили в комитете.

#КНБ #наркоканал #каннабис

Популярное

Все
Письма из глубины веков
Искренность – сердце искусства
Завершился чемпионат Казахстана по дзюдо
Мощность сахарного завода удвоится
Подрасти за счет расширения станочного парка
На Черном каньоне построят пешеходный стеклянный мост
О превратностях судьбы, вере и любви
Токаев и Орбан посетили футбольный матч между сборными Венгрии и Германии
По дороге с облаками
К первенству Азии готовы
Вагончик тронется…
Продкорпорация: закуп зерна начнется с мелких и средних хозяйств
Сотрудничество в области судебного администрирования
Был верным родине и себе
Подведены итоги чемпионата WorldSkills Kazakhstan 2024
Стартапы для сельских бизнесвумен
Сильные духом и телом
По новым правилам
Танцам – да, наркотикам – нет!
Греет не только чай, но и доброта
Будем здесь учиться на хорошо и отлично
Водителям напомнили о запрете на обгон снегоуборочной колонны
Сделать ход конем
К дальнейшему усилению гарантий независимости судей
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Завершился 22-й раунд переговоров по Сирии
Ни закупочных цен, ни субсидий
Какие изменения в области дорожного движения хотят ввести в Казахстане
Какой будет погода этой зимой в Казахстане
Нерадивых недропользователей лишат лицензий в Туркестанской области
Люксовые авто, элитная недвижимость – главу благотворительного фонда подозревают в хищении 1,5 млрд тенге
Экологическая акция «Сдавай пакет – спасай планету!» прошла в Петропавловске
Легенда купеческой эпохи оживает в Петропавловске
Казахстан присоединился к декларации о трехкратном увеличении атомной энергетики к 2050 году
14-летняя тяжелоатлетка из Талдыкоргана стала чемпионкой РК среди взрослых
Токаев: Казахстан играет крайне важную роль как крупная транзитная территория
Чем будут кормить в школьных столовых?
Зачем конкурсы, если победитель заранее известен?
Будущее детей родители связывают с новой школой
Дорогу и возможности – молодым
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Премий для госслужащих больше не будет
Реконструкция близится к завершению
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
Чеченка с казахской душой
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
Этот день изменил судьбу
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
До золота рукой подать
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане
Больничный теперь не подделаешь
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные

Читайте также

Более миллиарда тенге выманила у односельчан жительница Шор…
Группу барымтачей задержали в Павлодарской области
Отправился воевать в Сирию: подозреваемого в терроризме вер…
Ограбившего жителя Актау казахстанца задержали в Москве

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]