Канал поставки наркотиков из южных регионов пресекли в Актау

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Департаментами КНБ по Мангистауской и Алматинской областям и Алматы при координации органов прокуратуры ликвидирован канал поставки наркотических средств в Актау из южных регионов страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КНБ РК

По подозрению в организации канала задержан и с санкции суда взят под стражу гражданин Казахстана. Из незаконного оборота изъято 300 килограмм наркотических средств каннабисной группы.

Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса, добавили в комитете.