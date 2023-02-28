Международный ориентир – Tashenev University

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Доброта Любовь
собкор по Туркестанской области и г.Шымкент

Tashenev University – новый вуз на карте Шымкента, но далеко не новичок в сфере высшего образования.

Он «вырос» из хорошо известного далеко за пределами Южного Казахстана университета «Сырдарья». За более чем два десятилетия работы вуз подготовил порядка 17 тыс. педагогов, на практике доказав, что качество образования не особо зависит от того, где расположен вуз – в маленьком городке или в крупном мегаполисе.

В прошлом году учредители решили не просто поменять место прописки университета, но и провести ребрендинг, а заодно расширить перечень направлений подготовки специалистов и выйти на новый уровень международного сотрудничества. Университет успешно выдержал институциональную аккредитацию, образовательные программы бакалавриата и магистратуры прошли международную специализированную аккредитацию в Независимом агентстве по обеспечению качества в образовании (IQAA).

Проректор по учебно-методической работе, кандидат экономических наук, ассоциированный профессор Парида Байнеева считает, что в итоге в Шымкенте появился перс­пективный вуз, увеличивший число студентов, укрепивший материально-техническую базу и кадровый потенциал и взявший курс на получение двухдипломного образования.

Вуз уверенно идет по пути налаживания международных связей с тремя вузами, входящими в топ-500 лучших университетов мира. С каж­дым из них разрабатывается совместная образовательная программа по магистратуре, в основе которой лежит диверсификация образования за счет включенного обучения студента по меньшей мере в течение полугода. На взаимной основе предусмотрено повышение квалификации преподавателей и использование современных апробированных методик обучения. А с Еврейским университетом Иерусалима заключен договор о подготовке кадров по сельскохозяйственным специальностям, прохождении научной стажировки профессорско-преподавательского состава, проведении совместных научных исследований.

Идут переговоры и с Греческим открытым университетом по подготовке IT-специалистов. Национальный Афинский университет им. Каподистрия станет партнером в реализации совместной прог­раммы по подготовке педагогических кадров. Уже в марте представитель Tashenev University отправится в Грецию для окончательного оформления сотрудничества.

– Мы хотим, чтобы в рамках этих договоров и меморандумов наши студенты обучались по программе академической мобильности, – говорит Парида Байнеева. – Обучение будет на базе нашего вуза и за рубежом, в дистанционном формате и офлайн. Университеты-парт­неры откроют для студентов доступ ко всем образовательным ресурсам. Уже сейчас мы открыли центр языковой подготовки, в котором студенты и преподаватели углубленно изучают английский и французский языки. Это повысит конкурентоспособность наших выпускников. У студентов появится дополнительная мотивация хорошо учиться, чтобы стать участником программы.

Университет им. Жумабека Ташенева ведет подготовку кадров по 43 образовательным программам бакалавриа­та (педагогические, искусство и гуманитарные науки, бизнес, управление и право, естественные науки, информационно-коммуникационные технологии) и восьми образовательным программам магистратуры (педагогические, естественные науки, бизнес и управление, информационно-коммуникационные технологии).

С нового учебного года добавится сельскохозяйственное направление, в основе которого лежит создание образовательного и научного хаба, направленного в целом на развитие сельского хозяйства и сбережение водных ресурсов. Tashenev University готов стать технологическим мостом, связывающим стратегические государственные интересы и представителей аграрной отрасли. Для этого будет открыт Центр дополнительного образования фермеров, чтобы наглядно показать, как поднять эффективность сельскохозяйственного производства. На его базе израильские специалисты намерены делиться опытом, технологиями, результатами своих исследований.

Особенность Tashenev University в том, что здесь внедряется практико-ориентированное обучение. До обеда студенты на лекциях, а после – вникают в тонкости своей будущей профессии. К примеру, будущие дизайнеры проходят дуальное обучение в производственных аудиториях, открытых партнерами непосредственно в учебном корпусе. Для этого руководство вуза привлекло лучших дизайнеров Шымкента, заключило договора с предприятиями, открывшими учебные мастерские и укомплектовавшими их необходимым оборудованием.

В вузе создан бизнес-инкубатор, на базе которого привлеченные опытные предприниматели – менторы учат студентов, как запустить стартапы. Эти навыки пригодятся для открытия своего дела пос­ле получения диплома.

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