Международный турнир Burabay ICE 2024 прошел в Бурабайской курортной зоне

Организаторы подготовили для участников дистанции на 7, 14 и 21,1 км для бега и 7 км – для скандинавской ходьбы вокруг знаменитой и загадочной скалы Жумбактас. Одолевать километры по заснеженной поверхности озера Боровое бегунам было нелегко. Экстрима добавили и погодные условия: денек хоть и выдался солнечным, но с морозцем и студеным ветерком в придачу.

Помериться силами собрались более 600 фанатов трейлраннинга из Великобритании, Индии, Италии, России, США, Узбекистана, Франции, а также из всех регионов Казахстана. К слову, в этом году на забег прибыл чемпион ультрадистанции из Индии Сандип Кумар. Спортсмен, впечатленный и морозцем, и красотой природы Северного Казахстана, поблагодарил устроителей за высокую организацию забега.

Добравшиеся до финиша бегуны были награждены медалями турнира. А победителями стали в основном казахстанцы, которым мороз нипочем! Первое место на дистанции 21 км занял Макс Санин из Петропавловска с результатом 1 час 33 минуты. На дистанции 14 км первым стал Владимир Эккерт из Астаны, на семикилометровой дистанции победил павлодарец Арман Турсунов. Первым в скандинавской ходьбе оказался Ержигит Жумадилов из Шымкента. Среди женщин сильнейшей на дистанции 21 км была Полина Саутиева из Щучинска. На 14-километровой дистанции победила Наталья Эккерт из Тюмени, 7 км быстрее других преодолела жительница Темиртау Изабелла Метлицкая. В скандинавской ходьбе победила Айжан Мусаканова из Алматы.

Как отметили организаторы, турнир Burabay ICE будет ежегодным.