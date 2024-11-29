Миграционные потоки – под контроль

С таким депутатским запросом выступила на пленарном заседании сенатор Бибигуль Жексенбай, так как считает, что одной из главных проблем в стране становится рост незаконной миграции.

– Только в этом году более 82 тысяч мигрантов были привлечены к административной ответственности, а почти 1,2 тысячи работодателей незаконно использовали трудовую силу из-за рубежа. Особое беспокойство вызывает использование поддельных документов и регистрация мигрантов в «резиновых» квартирах. В Алматы и других областях страны выявлены тысячи случаев фиктивной регистрации иностранных граждан, в том числе с участием работников госучреждений, – сказала Бибигуль Жексенбай.

Она привела данные Министерства труда и социальной защиты населения, согласно которым в Казахстане официально работают 13,2 тысячи иностранцев, но при этом большинство из них не имеют необходимых разрешений на трудовую деятельность, что создает рис­ки для национальной безопасности и нарушает баланс на рынке труда.

По мнению сенатора, в условиях глобализации и усиления миграционных потоков Казахстану необходимо ужесточить контроль за перемещением иностранных граждан, развивать систему легализации трудовых мигрантов и ужесточать наказания для тех, кто организует незаконную миграцию и эксплуатацию трудовых ресурсов.

– Только комплексный подход, включающий строгие меры на границе, инновационные технологии контроля и повышение информированности среди мигрантов, помогут справиться с незаконной миграцией. Важно, чтобы Казахстан не только защищал свои экономические интересы, но и сохранял стабильность в обществе, обеспечивая безопасное и справедливое трудоустройство для всех, – отметила Бибигуль Жексенбай.

В ходе пленарного заседания депутаты одобрили ратификацию Соглашения о правилах выпуска (выдачи), обращения и погашения в рамках Евразийского экономического союза складских свидетельств на сельскохозяйст­венную продукцию. Соглашение, подписанное в Москве 31 июля 2023 года, направлено на развитие сотрудничества в области сельского хозяйства и взаимной торговле сельскохозяйственной продукцией в рамках ЕАЭС.

– Документ регулирует выдачу, выпуск в обращение и погашение складских свидетельств в рамках ЕАЭС, определяет требования к ним. При этом виды сельскохозяйственной продукции, по которым выпускаются складские свидетельства, определяются в соответствии с национальным законодательством стран – членов ЕАЭС. Кроме того, государства обязуются обеспечить систему, поз­воляющую получать сведения, необходимые для исполнения соглашения, через единый интернет-ресурс, – отметил сенатор Закиржан Кузиев.

Наряду с этим соглашение позволит обеспечить устойчивое обращение складских свидетельств, а также доступность финансовых ресурсов для держателей складских свидетельств, развить электронную торговлю сельскохозяйственными товарами, а также способствовать продвижению и использованию складских свидетельств на рынке ЕАЭС, привлечению кредитных средств под залог складских свидетельств и реализации товара в период благоприятной конъюнктуры рынка.

– Необходимо отметить, что основу соглашения составляет практика законодательного регулирования оборота зерновых расписок в Казахстане. В целом, реализация соглашения не требует финансовых затрат из государственного бюджета и не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий, – пояснил сенатор Закиев.

Наряду с этим, ожидается, что ратификация данного закона позволит повысить доходность аграрной отрасли и будет способствовать развитию электронной торговли сельскохозяйст­венными товарами, что особенно актуально в условиях территориальной удаленности хозяйствующих субъектов стран ЕАЭС.

– Соглашение направлено на развитие сотрудничества в области сельского хозяйства и взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией в рамках Евразийского экономического союза. В частности, на территории ЕАЭС формируется правовая основа для регулирования использования и оборота складских свидетельств на сельскохозяйственную продукцию. Надеемся, что одобренный закон будет способствовать укреплению сотрудничества в области сельского хозяйства между странами – членами ЕАЭС, – сказал спикер Сената, комментируя одобренный закон.