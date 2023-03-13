Михаил Ломтадзе принял участие в крупнейшей технологической конференции в США

Экономика, Технологии, Цифровизация, США
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О развитии инноваций в Казахстане, реформах и уникальном опыте Kaspi.kz рассказал Михаил Ломтадзе на конференции Morgan Stanley Technology, Media and Telecom 2023 в Сан-Франциско (США).  

Конференция Morgan Stanley Technology, Media and Telecom проводится уже более 30 лет. Ежегодно она становится главным событием для ведущих технологических компаний и инвесторов во всем мире. На конференции также выступил Илон Маск и руководители Google, Microsoft, PayPal и других ведущих компаний мира. 

Глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе:  

«На конференции, в первую очередь, мы рассказали про Казахстан, стремительное развитие инноваций и как мы улучшаем жизнь нашим любимым клиентам. Совершенно точно можно сказать, что Казахстан сегодня является для многих стран примером для подражания в развитии уникальных технологичных сервисов. И мы слышали от многих компаний «мы хотим быть как Kaspi.kz». Спасибо всем нашим любимым клиентам и партнерам, что вы с нами. Мы вместе с вами делаем жизнь в Казахстане лучше и продолжаем выводить страну на мировую арену инноваций!».

Во время конференции Михаил также провел индивидуальные встречи с ведущими американскими и международными инвесторами.

«На этих индивидуальных встречах мы рассказывали инвесторам о реформах, проводимых главой государства Касым-Жомартом Токаевым с целью создать рыночную экономику, основанную на прозрачных правилах работы и инновациях. Многие инвесторы готовы рассматривать инвестиции в Казахстане и уделяют особое внимание стабильному законодательству и реформам, которые могут улучшить инвестиционный климат для привлечения международных инвестиций», - добавил Михаил Ломтадзе.

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