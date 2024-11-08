Михаил Шайдоров остановился в шаге от медали

На завершившемся на днях одном из самых престижных международных турниров планеты по фигурному катанию – Гран-при Франции-2024 казахстанскому спортсмену удалась уникальная комбинация прыжков, которая вошла в мировую историю.

Но начнем мы этот материал с итогов турнира. Итак, лучшим в состязаниях в Анже стал бронзовый призер чемпио­натов мира 2016 и 2017 годов китаец Цзинь Боян – единственный участник, чисто откатавший свою программу. Он опередил серебряного призера чемпио­ната Европы-2024 Александра Селевко из Эстонии, который в итоге стал вторым, и серебряного призера чемпионата Четырех континентов-2022 Кадзуки Томоно из Японии, взявшего «бронзу».

В это же время буквально в шаге от распределения призовых мест остановился бронзовый призер этапа Гран-при в Китае в прошлом сезоне казахстанец Михаил Шайдоров, который упал на стартовом лутце в четыре оборота. Тем не менее спортсмен – кстати, единственный представитель нашей страны – по итогам прошедшего Гран-при вписал свое имя в мировую историю фигурного катания. Он чисто исполнил прыжковую комбинацию тройной аксель + четверной тулуп. До этого никому прежде на официальных соревнованиях не удавалось использовать четверной тулуп вторым прыжком в каскаде.

Сразу же после окончания состязаний Михаил в специальном интервью для интернет-ресурса Национального олимпийского комитета Казахстана (оlympic.kz) дал оценку своему выступ­лению, а также рассказал, оправдался ли риск, связанный с исполнением сложнейшей комбинации. При этом Шайдоров сразу же отметил, что уникальность комбинации заключается в ее высокой сложности.

– Безусловно, это очень трудно физически. Некоторые не смогут даже сделать попытку исполнения этого каскада, потому что сложно после тройного акселя выехать на большой скорости и затем «скрутить» четверной прыжок. Но в этом и уникальность этого каскада. Я рад, что у меня получилось его выполнить. Судя по оценкам судей, такой риск в итоге не оправдан. Но я не из-за оценок собирался прыгать этот каскад, – озвучил он.

Говоря о самом выступлении на Гран-при, Михаил Шайдоров признался, что в короткой программе допустил ошибку, но при этом остался доволен своей нынешней формой.

– Оцениваю свое выступление хорошо. В короткой программе была грубая ошибка, но это случайность. Надеюсь, в дальнейшем такое повторять не буду. В произвольной же выполнил чисто первую половину. Во второй – да, были ошибки. Однако в целом все достойно! Никто из спортсменов на турнире не заявлял такой сложнейший контент, как я. К сожалению, оценки оставляют желать лучшего. Ничего, буду работать дальше. Еще я доволен тем, что двигаюсь вперед, нахожусь в хорошей форме. Есть большой объем работы, который я должен выполнить перед следующим этапом Гран-при. И надеюсь, что там покажу результат лучше, чем в Анже, – заключил наш герой.

Следующим стартом, на котором выступит Михаил Шайдоров, будет Гран-при в Китае. Подготовку к нему он проведет в Алматы. Акцент в тренировках фигурист сделает на улучшении второй оценки и технической части.

Что представляет собой серия Гран-при по фигурному катанию? Для тех, кто не знает об этих состязаниях, расскажем следующее. Серия этапов Гран-при проходит с сезона-1995⁄1996. В рамках серии фигуристы могут принять участие в двух этапах из шести. Лучших шестерых участников в каждом виде фигурного катания (мужское одиночное катание, женское одиночное катание, спортивное парное катание и парные танцы на льду) по итогам серии отберут в финал, который пройдет в Гренобле (Франция) 5–8 декабря.

Состав стран, которые принимают этапы Гран-при, иногда претерпевает изменения. Например, самая первая серия Гран-при была проведена в пяти странах: США, Канаде, Германии, Франции и Японии. Именно тогда было решено объединить турниры в разных странах в рамках одной серии. На следующий год к хозяевам этапов Гран-при добавилась Россия. В 2003-м этап в Китае заменил этап в Германии. По решению ИСУ (Международного союза конькобежцев) в 2022-м Россия была отстранена от проведения этапа Гран-при и всех других соревнований под эгидой ИСУ до дальнейшего распоряжения. В этом году этап Гран-при проходит в Финляндии. Ранее этапы Гран-при принимали Италия и Великобритания.

Турнирами с самой большой историей в рамках серии Гран-при являются «Скейт Канада», «Скейт Америка» и «NHK Трофи». Соревнования в Стране кленового листа проводятся с 1973 года. В 2020-м они были отменены из-за пандемии коронавируса. Соревнования в США, как и в Стране восходящего солнца, ведут свое начало с 1979 года. До появления серии Гран-при эти старты считались подготовительными к главным турнирам сезона или возможностью проявить себя для фигуристов, не входящих в составы сборных команд. Гран-при же сейчас котируется высоко. Это главные международные турниры после Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы и четырех континентов.

Проверить свои силы до Гран-при, обкатать программы на публике и перед судейской бригадой будущие участники этапов могли на турнирах серии «Челленджер». В сентябре и октябре прошли «Ломбардия Трофи» в Бергамо (Италия), «Небельхорн Трофи» в Оберстдорфе (Германия), «Мемориал Дениса Тена» в Астане, «Шанхай Трофи» в Шанхае (Китай) и «Будапешт Трофи» в Будапеште (Венгрия).