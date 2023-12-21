Миллиарды в «облако» и миллион акыну

Причина – неэффективное расходование бюджетных средств.

Самый крупный отмененный лот – приобретение услуги по управлению цифровыми технологиями области Улытау облачного сервиса. Данная услуга могла обойтись государству в 3,696 млрд тенге. Однако в ходе мониторинга выяснилось, что конкурсная документация не содержала описания конкретной расчетной стоимости услуги. Кроме того, установлено, что часть работ, заложенных в конкурсную документацию, уже выполняется в рамках других действующих договоров государственных закупок.

Повторная закупка одних и тех же видов работ свидетельствовала о нерациональном использовании бюджетных средств.

Аналогичная ситуация сложилась в случае празднования 60-летия одного из акынов Карагандинской облас­ти. Управление культуры, языкового развития и архивного дела области намеревалось провести торжественное мероприятие в честь юбиляра. Согласно госзакупке, праздник мог обойтись бюджету в 6 млн 250 тыс. тенге, 1 млн из которых предназначался в качестве вознаграждения самому юбиляру.

Мониторинг Антикора показал, что аналогичное мероприятие, посвященное юбилею данного акына, уже проводилось в Караганде. Повторное проведение торжества в области Улытау, уроженцем которой акын не является, было бы нецелесообразным, поэтому госзакупку также отменили.