Миллиарды в «облако» и миллион акыну

Общество
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Юлия Пулина, Жезказган

В этом году по рекомендации департамента Антикоррупционной службы по области Улытау отменена 21 государственная закупка на сумму 3 млрд 994 млн 385 тыс. тенге.

Коллаж: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Причина – неэффективное расходование бюджетных средств.

Самый крупный отмененный лот – приобретение услуги по управлению цифровыми технологиями области Улытау облачного сервиса. Данная услуга могла обойтись государству в 3,696 млрд тенге. Однако в ходе мониторинга выяснилось, что конкурсная документация не содержала описания конкретной расчетной стоимости услуги. Кроме того, установлено, что часть работ, заложенных в конкурсную документацию, уже выполняется в рамках других действующих договоров государственных закупок.

Повторная закупка одних и тех же видов работ свидетельствовала о нерациональном использовании бюджетных средств.

Аналогичная ситуация сложилась в случае празднования 60-летия одного из акынов Карагандинской облас­ти. Управление культуры, языкового развития и архивного дела области намеревалось провести торжественное мероприятие в честь юбиляра. Согласно госзакупке, праздник мог обойтись бюджету в 6 млн 250 тыс. тенге, 1 млн из которых предназначался в качестве вознаграждения самому юбиляру.

Мониторинг Антикора показал, что аналогичное мероприятие, посвященное юбилею данного акына, уже проводилось в Караганде. Повторное проведение торжества в области Улытау, уроженцем которой акын не является, было бы нецелесообразным, поэтому госзакупку также отменили.

#госзакупки #бюджет #Антикор #Улытау #акын #облако

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