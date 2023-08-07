Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров посетил Петропавловскую ТЭЦ-2 в рамках начавшейся модернизации инженерных сетей по программе «Тариф в обмен на инвестиции», передает корреспондент Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото: пресс-служба Министерства национальной экономики

На днях глава ведомства посетил Петропавловскую ТЭЦ-2 АО «СЕВКАЗЭНЕРГО». Сообщается, что в рамках утвержденных тарифов на 2023 год совместно с местными исполнительными органами инвестпрограмма предприятия скорректирована по следующим разделам:

- реконструкции котлоагрегата на 424 млн тенге;

- капитальный ремонт котлоагрегата на 740 млн тенге;

- реконструкция турбоагрегата ТЭЦ-2 на 617 млн тенге;

- замена бойлера на 156 млн тенге.

Уточняется, что заработная плата производственного персонала предприятия увеличена почти на 40%. Сейчас здесь трудятся 676 человек. Сегодня у предприятия имеются 12 котлоагрегатов и 7 турбоагрегатов. Износ составляет 53,5%.

По словам Куантырова, в рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции» предполагается привлечь около 3 трлн тенге инвестиций для модернизации 62 тыс. км инженерных сетей по всей стране. По расчетам МНЭ, это позволит обеспечить снижение износа сетей на 20% к 2029 году.

«Все проводимые меры позволят сократить количество аварий и отключений, снизить потери, что улучшит качество и надежность предоставляемых услуг», – сказал Куантыров.

Во время рабочей поездки в Северо-Казахстанскую область министр также ознакомился с состоянием аварийного путепровода через железную дорогу по улице Караванная в Петропавловске.

Как рассказали в министерстве, для разгрузки транспортного потока планируется строительство нового автомобильного моста через железную дорогу в Рабочем поселке. Стоимость проекта 5,9 млрд тенге. Из республиканского бюджета необходимо выделить более 5,4 млрд тенге. Общая протяжённость – 427 метр.