Министр встретился с аграриями

На встрече с представителями аграрного сообщества региона министр подчеркнул, что в текущем году перед отрас­лью стоят масштабные задачи. В частности, планируется обеспечить рост производства на уровне 5,9%. И для этого имеются все необходимые возможности и ресурсы. Они позволяют последовательно выполнять стратегическую задачу, поставленную Главой государства, по увеличению объема валовой продукции сельского хозяйства в два раза.

В этой связи Айдарбек Сапаров подробно рассказал о мерах государственной поддержки отечественного аграрного сектора. Так, программой льготного финансирования весенне-полевых работ уже воспользовались более 5,5 тыс. сельскохозяйственных товаропроизводителей (на сумму 618 млрд тенге).

Для придания дополнительного импульса отрасли Правительством утвержден Комплексный план развития животноводства, предусматривающий решение важной задачи по обеспечению доступного льготного финансирования на всех этапах производственной цепочки. Действуют льготные кредитные продукты «Игилик» и «Береке». Для развития отгонного животноводства осущест­вляется программа «Жайлау».

Как отметил Айдарбек Сапаров, дополнительным резервом роста отрасли стало вовлечение крупных растениеводческих хозяйств в развитие животноводства. При этом он призвал активизировать работу в данном направлении.

Участники встречи, как сообщила пресс-служба Минсельхоза, положительно оценили меры господдержки, подчеркнув их весомый вклад в повышение эффективности сельхозпроизводства.

По словам представителей аграрного сообщества региона, за последние пару лет значительно повысилась доступность льготного финансирования, обновляется сельскохозяйственная техника, создаются условия для осуществления инвестпроектов. В этом году особый акцент сделан на развитии животноводства – появились новые кредитные программы, которые дают возможность расширять производство и создавать дополнительные рабочие места на селе. Труженики полей и ферм выразили осторожный оптимизм по поводу того, что принимаемые государством меры будут и дальше способствовать устойчивому развитию сельскохозяйственного сектора.

В ходе рабочей поездки отраслевой министр посетил строящееся овощехранилище ИП «Орал Агро» проект­ной мощностью 12 тыс. тонн. Стои­мость проекта превышает 2,8 млрд тенге. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на сентябрь текущего года.

Затем в ТОО «КТК-888» министр ознакомился с деятельностью молочно-товарной фермы, введенной в эксплуатацию в 2025 году. Животноводческое товарищество завезло из Актюбинской области и Дании более 400 голов КРС, обзавелось новейшим доильным оборудованием. Приступило к строительству молокоперерабатывающего цеха. До конца нынешнего года высокопродуктивное поголовье здесь рассчитывают увеличить до 1 000 голов.

В КХ «Атамұра» министру представили цифровую платформу Cropwise Operations, позволяющую эффективно управлять производственными процессами. В хозяйстве уже началась уборка озимых культур, их средняя урожайность составляет 49 центнеров на круг.

Подводя итоги рабочей поездки, Айдарбек Сапаров поручил обеспечить качественную подготовку к уборочной кампании, усилить контроль над фитосанитарной и ветеринарной безопасностью, продолжить работу над инвестиционными проектами, направленными на повышение эффективности и конкурентоспособности АПК.