Минобороны просит вернуть базовую пенсию военным пенсионерам, уволенным после 1 января 2016 года

Мажилис, Общество, Парламент
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Тусупбекова Лаура
корреспондент
Буланова Наталия
выпускающий редактор

По словам замминистра обороны, госорганы обеспокоены возможным усилением протестных настроений у данной категории граждан

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Возврат базовой пенсии пенсионерам силовых органов, уволенным после 1 января 2016 года, считает необходимым Министерство обороны. Об этом в ходе заседания в Мажилисе заявил первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан Султан Камалетдинов, передает корреспондент Kazpravda.kz

Султан Камалетдинов отметил, что сегодня основным требованием военных пенсионеров является вопрос возврата базовой пенсии лицам, уволенным после 1 января 2016 года. Он сообщил, что рабочая группа по совершенствованию социального обеспечения военнослужащих предлагает использовать ряд алгоритмов по вопросу возврата базовой пенсии.

Так, эксперты предлагают отмену базовой пенсии всем пенсионерам силовых органов вне зависимости от даты выхода на пенсию, установление специальной надбавки к пенсионным выплатам за выслугу лет взамен базовой пенсии лицам, вышедшим на пенсию до 1 января т. г. в размере базовой пенсии, исчисляемой в зависимости от общего трудового стажа и выслуги лет.

- Военным пенсионерам, уволенным после 1 января 2024 года, выплата базовой пенсии не предусмотрена, им планировалось производить расчет пенсионных выплат за выслугу лет в размере 60-75% от денежного содержания, - уточнил замглавы обороны.

Между тем, отметил он, Министерством труда и социальной защиты населения вопрос возврата базовой пенсии предложено отложить, ввиду того, что он носит концептуальный характер и может вызвать напряженность среди гражданского населения, например, шахтеров.

- В связи с тем, что вопрос возврата базовой пенсии является основным требованием военных пенсионеров силовых органов, заинтересованными государственными органами выражена обеспокоенность о возможном усилении протестных настроений у данной категории граждан. Для решения данного проблемного вопроса в пенсионном обеспечении силовых органов, а также исключения дисбаланса между размерами пенсионных выплат военнослужащих, уволенных до и после 1 января 2016 года, необходимо внести соответствующие изменения в Социальный кодекс РК, - сказал Камалетдинов.

#минобороны #пенсия #военные

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