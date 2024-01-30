Минобороны заявило о нехватке обмундирования для офицерского состава и контрактников

По словам замминистра обороны, на сегодня задолженность перед военнослужащими постоянного состава насчитывает более 26 млрд тенге

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Первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан Султан Камалетдинов в ходе заседания в Мажилисе заявил о нехватке обмундирования для офицерского состава и контрактников, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Он напомнил, что с начала 2000-х годов финансирование вещевого обеспечения увеличивалось только с учетом изменений численности вооруженных cил, что не позволяло достигать роста индикаторов обеспеченности военнослужащих вещевым имуществом.

- Отсутствие привязки финансирования вещевого обеспечения к МРП по категориям военнослужащих (по контракту, призыву) с учетом ежегодной инфляции, влияния внешнеэкономических факторов на стоимость сырья и логистической составляющей, несмотря на проводимую работу по оптимизации расходов, существенно снижают возможности полноценного вещевого обеспечения военнослужащих. Например, фактическое финансирование на 2024 год составило 27,3 млрд тенге или 44% от фактической потребности. На сегодня задолженность перед военнослужащими постоянного состава насчитывает более 26 млрд тенге, - отметил Камалетдинов.

Он пояснил, что вещевое имущество включает в себя не только обмундирование личного состава, это в том числе и палатки, технические средства вещевой службы.