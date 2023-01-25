Минус один детский сад

Администрация учреждения дошкольного образования «Бақыт-2018» объяснила решение о закрытии растущими ценами на продукты и немалыми затратами на содержание. Но в соцсетях говорят о другой причине сложившейся ситуации. Якобы собственник здания, в котором располагался детский сад, намерен сдать объект в аренду государственному учреждению.

И все же, несмотря на вполне объективные причины, люди просят руководство области Улытау найти хоть какой-то компромисс, ведь государственные сады переполнены, мест в них не хватает. Частные дошкольные учреждения, хоть и не каждый может себе позволить, но все же частично закрывают потребности населения. Тем более половину подопечных этот детсад принимал по госзаказу.

По данным акимата города Жезказгана, частный детский сад «Бақыт-2018» функ­ционировал всего три года. Уведомление о прекращении работы за подписью директора учреждения поступило в жезказганский отдел образования 20 января 2023 года. В тот же день он был закрыт. При этом в текущем году детский сад получил государственный заказ на 77 детей. Отменить решение об остановке деятельности детсада в акимате не могут, так как учреждение частное и руководство товарищества принимает решения самостоятельно.

Единственное, что остается родителям, встать в очередь на места в государственных детских садах. Соответствующее направление по госзаказу они смогут получить в общем порядке.

Но ответ городских властей не устраивает родителей, чьи дети теперь сидят дома. Мало кто был готов к такому повороту событий – известие стало полной неожиданностью. По мнению жезказганцев, если частный детский сад половину детей принимал по госзаказу, то должен выполнять принятые на себя обязательства.