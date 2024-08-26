«Теряем здоровых детей из-за халатности и рассеянности взрослых» – Минздрав

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов и СЦК

По данным официальной статистики, ежегодно в республике регистрируется до 200 тыс. несчастных случаев и травматизма среди детей, из них 70% случаев происходят в домашних условиях, 1,2% пострадавших стали инвалидами. Такие данные озвучила в СЦК директор департамента охраны здоровья матери и ребенка Министерства здравоохранения Магрипа Ембергенова.

«20% детей мы теряем не по причине заболеваний, это - гибель здоровых детей. Среди внешних причин смертности наиболее значимые - ДТП, утопления, отравления, падения и термические повреждения. ДТП являются причиной четверти смертей от внешних причин», – отметила спикер.

Среди основных факторов детской гибели в ДТП было отмечено нарушение правил дорожного движения со стороны водителей, отсутствие индивидуальных средств безопасности, включая шлемы для велосипедистов, водителей популярных нынче электросамокатов, нарушения конструкции дорог, отсутствие специальных дорожек, высокая скорость движения, злоупотребление алкоголем.

Представитель ведомства также сообщила, что примерно половина детей, находясь воде, не пользуются плавательными средствами безопасности, а падение детей с высоты, особенно из окон, стало третьей по значимости причиной смертности среди детей в Казахстане.

Основной причиной этих трагедий остается халатность и рассеянность взрослых членов семьи, оставляющих малышей без присмотра.