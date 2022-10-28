Самую безопасную диагностику внедряют для беременных женщин в Казахстане

В Казахстане внедряют ДНК-диагностику плода с 9-ти недель беременности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

«Министерство здравоохранения внедряет ДНК-диагностику плода с 9-ти недель беременности. Это исследование является наиболее чувствительным и самым безопасным для плода и женщин в определении хромосомных аномалий плода на ранних сроках беременности», – рассказали в ведомстве.

Создана экспертная группа из ведущих специалистов страны по пренатальной ультразвуковой диагностике.

Также главный генетик Министерства здравоохранения профессор Гульшара Абильдинова и главный специалист по УЗИ пренатальной диагностики МЗ РК доктор медицинских наук Жанар Курмангали провели обучение по повышению профессиональной подготовки врачей ультразвуковой диагностики и медицинских генетиков страны.

На сегодняшний день уже сертифицированы согласно международным стандартам 150 врачей.

«Для максимального охвата беременных скринингом будет проведена регионализация для учета потребности, транспортной доступности и обеспечения специалистами и оборудованием. В данное время в регионах организованы центры охраны плода, оказывающие медицинские услуги экспертного уровня для улучшения перинатальных исходов», – отметили в Минздраве.

В МЗ напомнили, что своевременное проведение скрининговых исследований при беременности дает возможность выделить группу риска по врожденной патологии и диагностировать большой спектр аномалий развития плода.