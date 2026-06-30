Минздрав усилил защиту населения в сезон активности клещей

Ежегодно в стране регистрируется от 24 до 48 случаев клещевого энцефалита

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Минздрав продолжает реализацию комплекса профилактических мероприятий по защите населения в период сезонной активности клещей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Во всех эндемичных регионах страны обеспечена готовность медицинских организаций, проводятся противоклещевые обработки, продолжается вакцинация групп риска, сформирован необходимый запас иммуноглобулина и ведется постоянный санитарно-эпидемиологический мониторинг.



По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, с начала сезона после укусов клещей за медицинской помощью обратились более 13 тысяч человек.

Благодаря своевременно организованной работе системы здравоохранения свыше 90% обратившихся получили экстренную профилактику против клещевого энцефалита.

«Летний период традиционно сопровождается повышением рисков природно-очаговых инфекций. Поэтому Министерством здравоохранения заблаговременно проводится комплекс профилактических мероприятий. Мы усилили эпидемиологический мониторинг, обеспечили медицинские организации необходимым запасом иммуноглобулина, продолжаем вакцинацию лиц из групп риска и противоклещевые обработки в эндемичных регионах», – отметила главный государственный санитарный врач РК Сархат Бейсенова.

Клещевой энцефалит относится к природно-очаговым инфекциям и регистрируется преимущественно на территориях с природными очагами заболевания.



В Казахстане к ним относятся город Алматы и его окрестности, Алматинская, ВКО, область Жетысу, Кокпектинский район области Абай, Сандыктауский район Акмолинской области и Айыртауский район СКО.

Ежегодно в стране регистрируется от 24 до 48 случаев клещевого энцефалита. В текущем году лабораторно подтверждены 24 случая заболевания, что соответствует многолетним сезонным показателям.