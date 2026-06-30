Минздрав усилил защиту населения в сезон активности клещей

Дана Аменова
специальный корреспондент

Ежегодно в стране регистрируется от 24 до 48 случаев клещевого энцефалита

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Минздрав продолжает реализацию комплекса профилактических мероприятий по защите населения в период сезонной активности клещей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Во всех эндемичных регионах страны обеспечена готовность медицинских организаций, проводятся противоклещевые обработки, продолжается вакцинация групп риска, сформирован необходимый запас иммуноглобулина и ведется постоянный санитарно-эпидемиологический мониторинг.

По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, с начала сезона после укусов клещей за медицинской помощью обратились более 13 тысяч человек. 

Благодаря своевременно организованной работе системы здравоохранения свыше 90% обратившихся получили экстренную профилактику против клещевого энцефалита.

«Летний период традиционно сопровождается повышением рисков природно-очаговых инфекций. Поэтому Министерством здравоохранения заблаговременно проводится комплекс профилактических мероприятий. Мы усилили эпидемиологический мониторинг, обеспечили медицинские организации необходимым запасом иммуноглобулина, продолжаем вакцинацию лиц из групп риска и противоклещевые обработки в эндемичных регионах», – отметила главный государственный санитарный врач РК Сархат Бейсенова.

Клещевой энцефалит относится к природно-очаговым инфекциям и регистрируется преимущественно на территориях с природными очагами заболевания.

В Казахстане к ним относятся город Алматы и его окрестности, Алматинская, ВКО, область Жетысу, Кокпектинский район области Абай, Сандыктауский район Акмолинской области и Айыртауский район СКО. 

Ежегодно в стране регистрируется от 24 до 48 случаев клещевого энцефалита. В текущем году лабораторно подтверждены 24 случая заболевания, что соответствует многолетним сезонным показателям.

#Минздрав #сезон #клещи #активность

Популярное

Все
Общее дело семьи Томановых
В Бурабае усиливают контроль за порядком
Преступный бизнес на Маркаколе
На байках за экстримом
Ферма, выросшая из мечты
На Кубке мира по гребле
Степные сюжеты на берегах Невы
Золото из Праги
Восемь женщин и одна тайна
Солнечная живопись Ольги Кацюбы
Праздник, рожденный степью
Онлайн-маршрут в школу
В Туркестане запустили экскурсионный автобус
Медицина сделала гигантский рывок в развитии
Бронза «Актобе»
Чесноков вернулся и принес победу
Отличилась молодежь
Не отходы, а сырье для переработки и... искусства
Алматы – город туристов
Литература как провайдер национального кода
Новый этап изучения Улуса Джучи
Золотая Орда как модель степной цивилизации
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Оркестр Нацгвардии поздравил полицейских с профессиональным праздником
Уголь, который может изменить промышленность
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
От конфет до премиальной говядины: что производят костанайские предприятия для мирового рынка
По поручению Главы государства правительство намерено снизить инфляцию ниже 10% в текущем году
Балхаш: вместо дикого пляжа – ривьера
Гвардейцы говорят по-казахски
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики
Асу Алмабаев поднялся в рейтинге перед боем на турнире UFC в Баку
Изменить подход к субсидированию
Мост избавил от заторов
Лучшие производства года назвали в Улытау
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Аудит выявил нарушения на миллиарды тенге в коммунальных предприятиях Астаны
Возвращение к земле
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Когда спадет жара в Казахстане
От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии

Читайте также

Минздрав проведет комплексную проверку клиник пластической …
Новый уровень онкохирургии
В приоритете – доступность и эффективность
Реанимобили для отдаленных сел

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]