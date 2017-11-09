​Мир один для всех

Правильно понимать проблематику расстройств аутического спектра (РАС), знакомиться с новыми методиками диагностики, социализации детей – такие цели преследует II Международная конференция «Аутизм. Мир возможностей».

По данным ВОЗ, количество людей с этим диагнозом каждый год вырастает на 14%, по американской статистике, подобные расстройства встречаются у одного из 68 детей. У нас в стране, как показывают статданные, на учете состоят более 1 000 детей с аутизмом до 14 лет. К сожалению, это далеко не реальная цифра, если учесть, что не поставлена на должный уровень диагностика РАС, низка осведомленность населения об этой проблеме.

– Дети, живущие с РАС, нуждаются в помощи, – подчеркнула вице-министр здравоохранения Лязат Актаева. – Сегодня требуется наладить учет этих детей, сформировать базу данных, которой будут пользоваться Минздрав, Министерство образования и нау­ки, общественные организации. Нужно разрабатывать клиничес­кие протоколы, открывать реабилитационные центры.

Многое зависит от общественных организаций, ведь именно они изначально подняли проблему РАС на поверхность, ознакомив всех нас с ней, сделав первые шаги по преодолению стигмы в отношении людей дождя.

Причина возникновения РАС до конца не изучена. Как говорит доцент детского госпиталя Торонто (Канада) доктор Джейкоб Ворстман, при условии полного использования доступных геномных методов приблизительно у 20–30% людей с аутизмом возможно идентифицировать генетический фактор, тогда как в 2005 году это можно было сделать в отношении лишь 2–3% пациентов. То есть в 10 раз увеличилось количество людей, у которых причиной расстройств стали генетические предпосылки.

– На самом деле для родителей очень важно знать, почему страдает их ребенок, – говорит канадский ученый. – Важно осознавать, что дело не в том, что они вели неправильный образ жизни или недостаточно сильно любили своих малышей и заботились о них. Мамы и папы, узнав, что проблема в генетике, освобождаются от чувства вины, мешающего жить.

Пока ученые исследуют механизмы РАС, обществу, по мнению уполномоченного по правам ребенка, депутата Мажилиса Парламента РК Загипы Балиевой, нужно работать над тем, чтобы помочь живущим с аутизмом адаптироваться в нашем общем мире, тиражируя новые методики социализации, через СМИ формировать правильное отношение к РАС, учить будущих мам более бережно относиться к своему здоровью.