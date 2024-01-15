Младшеклассников второй смены отправили на «дистанционку» в Астане
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Учащиеся 0-4 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения, передает корреспондент Kazpravda.kz
«В связи с ухудшением погодных условий, 15 января 2024 года учащиеся 0-4 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения», – говорится в сообщении управления образования Астаны
По информации столичного акимата, в условиях обильного снегопада коммунальные службы города работают в усиленном круглосуточном режиме. С утра 15 января в снегоуборочных работах задействовано более 2 500 дорожных рабочих.
Напомним, что сегодня учащихся 0-9 классов первой смены перевели на дистанционный формат обучения.