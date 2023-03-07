Многодетных матерей и ветеранов труда, отдыхающих в Доме ветеранов и центре «Мейір», поздравили с Международным женским днем
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Любовь Доброта, Туркестанская область
Дом ветеранов Туркестанской области ежегодно принимает порядка 4 000 пожилых людей. Здесь предоставляются социальные услуги по лечению и краткосрочному отдыху для инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, а также граждан, удостоенных званий «Герой Социалистического Труда» и «Халық қаһарманы», тружеников и пенсионеров тыла, матерей-героинь, обладательниц подвесок «Алтын алқа» и «Күміс алқа», пенсионеров.