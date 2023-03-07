Многодетных матерей и ветеранов труда, отдыхающих в Доме ветеранов и центре «Мейір», поздравили с Международным женским днем

Общество
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Любовь Доброта, Туркестанская область

Дом ветеранов Туркестанской области ежегодно принимает порядка 4 000 пожилых людей. Здесь предоставляются социальные услуги по лечению и краткосрочному отдыху для инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, а также граждан, удостоенных званий «Герой Социалистического Труда» и «Халық қаһарманы», тружеников и пенсионеров тыла, матерей-героинь, обладательниц подвесок «Алтын алқа» и «Күміс алқа», пенсионеров.

К услугам отдыхающих – физио­лечение, лечебная физкультура, минеральные и озокеритовые ванны, массаж, обработка парафином или солью. Предоставляются отвары и настойки из лекарственных трав.

Накануне 8 Марта путевки на отдых получили в основном многодетные женщины. Заместитель акима Туркестанской области Ермек Кенжеханулы специально приехал в Дом ветеранов, чтобы поздравить отдыхающих здесь женщин с 8 Марта, поблагодарив их за вклад в решение демографической ситуации в стране и пожелав крепкого здоровья.

На юге проживают более 170 тыс. многодетных матерей, среди которых 58 тыс. – обладатели знаков «Алтын алқа» и «Күміс алқа». Общий коэффициент рождаемости в Туркестанской области самый высокий в целом по стране и составляет на 1 000 населения 27,1 человека. Треть всех многодетных матерей республики проживает именно в этом регионе.

В преддверии весеннего праздника принято решение об оказании специальной и разовой финансовой помощи многодетным матерям за счет средств районного и городского бюджетов в размере 2–3 месячных расчетных показателей.

– В Дом ветеранов я приехала из села Зерделы Жетысайского района, – рассказала пенсионерка Раушан Ахметова. – Очень благодарна коллективу за полезные услуги и чуткое отношение к пожилым людям. Чувствую себя бодрой и даже помолодевшей. Отличный отдых. Для нас здесь проводятся различные культурные и спортивные мероприятия. Вот еще и поздравления с подарками. Большинство из нас – многодетные мамы, вложившие душу в воспитание детей. Приятно ощущать радушие и душевное тепло, которым нас здесь окружили.

По информации руководителя областного управления координации занятости и социальных программ Асии Темирбаевой, в прошлом году в учреждениях социальной защиты отдохнули и оздоровились 7 800 жителей области, среди них 3 446 человек – женщины, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня», а также 122 пенсионера по инвалидности и 4 232 пенсионера по возрасту.

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