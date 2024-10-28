Многоэтажку и крупный центр культуры построят на возвращенные государству деньги

В рамках проводимой работы по возврату активов, были подписаны 4 соглашения о реализации социальных проектов на 12 млрд тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Одним из примеров является проект по строительству центра современной культуры в Алматы.

Его площадь составит более трех тысяч квадратных метров и будет включать в себя специализированные и универсальные залы, включающие выставочные пространства, образовательные площадки и зоны для досуга.

Ожидается, что после запуска объекта ежегодно на бесплатной основе будут проводиться репетиции, мастер-классы для посетителей из социально-уязвимых слоёв населения.

Другим примером служит строительство многоэтажного жилого дома в Шымкенте, который будет передан в собственность государства для дальнейшего предоставления нуждающимся семьям.