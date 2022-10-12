Модницам на заметку

Больше 250 казахских национальных костюмов представлено на выставке в Усть-Каменогорске.

Выставку «Эстетика казахского народного костюма» организовал Восточно-Казахстанский областной архитектурно-этнографический и природно-ландшафтный музей-заповедник. Как рассказали специалисты, в его фондах собрана богатейшая коллекция мужских и женских казахских костюмов от начала XX века до современности – детских, юношеских, взрослых, зимних и летних, парадных и повседневных.

– У казахов одежда была частью понятия «құт», то есть изобилия, достатка, богатства, – пояснили в отделе казахской этнографии. – Наши бабушки и прабабушки любили приодеться и покрасоваться так же, как и современная молодежь. Особый смысл нарядам придавали орнаменты, украшения, обереги. В наши дни многие модницы и модники по-прежнему используют в нарядах традиционные этнические элементы.

Изюминка экспозиции – сценические костюмы любимых артис­ток – Розы Баглановой и Бибигуль Тулегеновой. А всего на выставке представлено больше 250 национальных костюмов, тюбетеек, саукеле, чапанов, сапог, ювелирных украшений и так далее. У каждого изделия – своя история.

Часть парадных костюмов, особенно женских – это работы известной умелицы, члена Союза художников РК Куляш Акашовой. В 1990-е она практически первой в регионе взялась за пошив одеж­ды в национальном стиле, внесла большой вклад в сохранение своеобразия казахской народной культуры на востоке страны.

Помимо одежды, в экспозиции также представлены изделия быта XVIII – начала ХХ веков, замечательные образцы алаши, сырмаков, сундуков, одеял, а также музыкальных инструментов.