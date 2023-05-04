Могли разрушиться ближайшие дома: взрыв в гостинице предотвратили пожарные Астаны

Огнеборцы предотвратили взрыв газовой емкости в одной из гостиниц Астаны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям столицы.

Фото: пресс-служба ДЧС Астаны

3 мая в 15:08 пожарные подразделения ДЧС Астаны выехали на вызов в микрорайоне Чубары по улице Караоткел.

На территории гостиницы «Алтай апартаменты» пожарные обнаружили факельное горение с вентилей цистерны (емкость) с газом.

«Огнеборцы, работавшие по повышенному номеру вызова, применили стволы на охлаждение и защиту здания гостиницы. И спустя 8 часов слаженной и оперативной работы благодаря верному решению огнеборцев под руководством заместителя начальника службы пожаротушения горение ликвидировали.

Надо сказать, что спасатели все эти 8 часов самоотверженно и бесстрашно вели борьбу в очень опасных для жизни условиях. Им удалось предотвратить возможное разрушение гостиничного комплекса и расположенных рядом жилых домов», – подчеркнули в департаменте.