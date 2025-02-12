Мокрый снег и гололед ожидаются на юге Казахстана

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На большей части страны сохранится неустойчивая погода

Погоду в северных регионах республики по-прежнему будет формировать ложбина Северного циклона, южные регионы будут под воздействием Южного циклона, в связи с чем ожидается снег, метель.

14 февраля в Кызылординской, 14-15 февраля в Туркестанской, 15 февраля в Жамбылской, Алматинской областях, области Жетісу прогнозируется сильный снег, в дневные часы на юге и юго-востоке страны – смешанные осадки в виде мокрого снега и дождя, с гололедными явлениями.

Также по всей республике ожидается усиление ветра и туман, что может ухудшить видимость на дорогах.

Температурный фон останется стабильным, резких изменений не прогнозируется.