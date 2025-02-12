Мокрый снег и гололед ожидаются на юге Казахстана

Прогноз погоды по Казахстану на 13-15 февраля предоставил Казгидромет, передает Kazpravda.kz
На большей части страны сохранится неустойчивая погода
Погоду в северных регионах республики по-прежнему будет формировать ложбина Северного циклона, южные регионы будут под воздействием Южного циклона, в связи с чем ожидается снег, метель.
14 февраля в Кызылординской, 14-15 февраля в Туркестанской, 15 февраля в Жамбылской, Алматинской областях, области Жетісу прогнозируется сильный снег, в дневные часы на юге и юго-востоке страны – смешанные осадки в виде мокрого снега и дождя, с гололедными явлениями.
Также по всей республике ожидается усиление ветра и туман, что может ухудшить видимость на дорогах.
Температурный фон останется стабильным, резких изменений не прогнозируется.