Событие объединило лидеров молодежных и волонтерских движений, представителей государственных структур, а также менторов из стран СНГ. Встреча направлена на укрепление взаи­модействия молодежи стран содружества.

Как сообщает пресс-служба Министерства культуры и информации, в рамках мероприя­тия состоялись Форум молодежных общественных организаций и заседание Совета по делам молодежи государств – участников СНГ.

Что касается совета, то он принимает самое активное участие в формировании молодежной политики в СНГ, разрабатывая стратегические программные документы и имиджевые меж­дународные проекты. Площадка была создана в 2005 году для поддержки молодежи стран СНГ и содействия в реализации ее лучших идей и проектов.

В состав совета наряду с руководителями государственных органов входят лидеры молодежных и общественных организаций содружества.