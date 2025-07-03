Молодежная дружба в рамках содружества Общество 3 июля 2025 г. 6:00 8 Маргулан Бейсекенов В эти дни казахстанская делегация находится в Азербайджане на церемонии открытия программы «Габала – Молодежная столица СНГ 2025: Торжество разнообразия и единства». фото пресс-службы МКИ Событие объединило лидеров молодежных и волонтерских движений, представителей государственных структур, а также менторов из стран СНГ. Встреча направлена на укрепление взаимодействия молодежи стран содружества. Как сообщает пресс-служба Министерства культуры и информации, в рамках мероприятия состоялись Форум молодежных общественных организаций и заседание Совета по делам молодежи государств – участников СНГ. Что касается совета, то он принимает самое активное участие в формировании молодежной политики в СНГ, разрабатывая стратегические программные документы и имиджевые международные проекты. Площадка была создана в 2005 году для поддержки молодежи стран СНГ и содействия в реализации ее лучших идей и проектов. В состав совета наряду с руководителями государственных органов входят лидеры молодежных и общественных организаций содружества. #СНГ #Азербайджан #молодежь