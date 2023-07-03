Мороженое из кумыса изготавливает педагог из Туркестанской области

Педагог туркестанского колледжа Жадыра Байдалы изготавливает мороженое и мыло из кумыса, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

Фото пресс-службы Министерства просвещения РК

Педагог Туркестанского колледжа №11 Жадыра Байдалы осваивает специальность "организация питания". И сейчас она освоила производство мороженого из кумыса.

По словам женщины, мороженое из кобыльего молока, в отличие от других, готовится на огне, что позволяет его составу оставаться неизменным, чистым натуральным продуктом. Напиток содержит гранулированные белки, которые обладают естественными иммунными свойствами и полезны для здоровья человека.



"На нашем рынке не хватает продукции из полезного кумыса. Мороженое понравится как молодежи, так и детям. Оно будет положительно влиять на здоровье наших людей за счет использования биопродуктов", – считает Жадыра Байдалы.

Не ограничившись мороженым, педагог начала производить из кумыса мыло с добавлением саумала, которое также обладает лечебными свойствами.

В перспективе проект поддержит государство, планируется экспорт экопродукции в регионы Казахстана и за рубеж, заверили в Минпросвещения.