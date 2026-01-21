Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Сильные дожди, обрушившиеся на Тунис 18 и 19 января, привели к масштабным наводнениям в нескольких регионах страны. Наиболее сложная ситуация сложилась в прибрежных и центральных губернаторствах, в том числе в столице страны, где вышли из берегов вади (арабское название сухих русел рек и эрозионных речных долин), затоплены жилые кварталы, заблокированы участки дорог и мосты.

По данным Национального управления гражданской защиты (ONPC), на утро 20 января эвакуировано более 450 семей (около 2 200 человек). Наибольшее число эвакуированных приходится на губернаторства Набель, Бизерта, Мануба, Ариана и Бен-Арус. В ряде районов остаются под водой десятки домов, частично или полностью разрушены сельскохозяйственные угодья.

Национальное метеорологическое управление (INM) зафиксировало за 48 часов в отдельных районах от 180 до 220 мм осадков, что больше среднемесячной нормы за январь. Вечером 19 января и ночью 20 января ливни продолжились в северо-восточной и центральной частях страны, что усугубило ситуацию.

Министерство внутренних дел и ONPC сообщили о закрытии нескольких национальных дорог и автомагистралей.

Президент республики Каис Сайед во вторник распорядился мобилизовать вооруженные силы Туниса для помощи в ликвидации последствий наводнений и помощи гражданам страны.

В ряде населенных пунктов введен режим чрезвычайной ситуации, развернуты пункты временного размещения, было принято решение о приостановке работы учебных заведений и государственных организаций.

В ONPC во вторник вечером сообщили о четырех погибших в результате наводнений. Все случаи смерти пришлись на город Монастир в восточной части страны. За два дня по всей стране было проведено свыше 100 операций по эвакуации транспортных средств, застрявших на затопленных дорогах, добавили в управлении. Спасательные службы продолжают мониторинг зон подтопления. Министерство сельского хозяйства предупредило фермеров о риске гибели посевов озимых культур и затопления животноводческих ферм в низменных районах.

Эксперты уже называют нынешний удар стихии сильнейшим за последние 70 лет. Предыдущий антирекорд был установлен в 1950 году.

Метеорологи прогнозируют постепенное ослабление осадков к 21-22 января, однако уровень воды в вади и на отдельных участках дорог будет снижаться медленно.

Ранее мощные ливни обрушились на ЮАР и Мозамбик.