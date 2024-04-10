Мошенники оформляли кредиты и незаконно продавали залоговые автомашины за границу
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Злоумышленники нанесли доверчивым гражданам ущерб на сумму 1,6 млрд тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на департамент полиции Астаны
Полицейские пресекли деятельность группы людей, занимавшихся мошенничеством путем оформления автокредитов на жителей столицы и других регионов, а также незаконной продажей залоговых автомашин в Россию без согласия владельцев и банков второго уровня.
«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники столичные полицейские установили троих граждан, причастных к мошенничеству. Их жертвами стали более 115 граждан», - детализировали в правоохранительных органах.
Общая сумма нанесенного ущерба составила около 1,6 млрд. тенге.