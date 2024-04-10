Мошенники оформляли кредиты и незаконно продавали залоговые автомашины за границу

Злоумышленники нанесли доверчивым гражданам ущерб на сумму 1,6 млрд тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на департамент полиции Астаны

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Полицейские пресекли деятельность группы людей, занимавшихся мошенничеством путем оформления автокредитов на жителей столицы и других регионов, а также незаконной продажей залоговых автомашин в Россию без согласия владельцев и банков второго уровня.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники столичные полицейские установили троих граждан, причастных к мошенничеству. Их жертвами стали более 115 граждан», - детализировали в правоохранительных органах.

Общая сумма нанесенного ущерба составила около 1,6 млрд. тенге.