Мошенники предлагают компенсации от Нацфонда

В соцсетях и мессенджерах распространяется фейковая информация о выплате казахстанцам компенсаций из Национального фонда, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ЕНПФ

Фото Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Согласно этой информации, получить компенсацию якобы может любой житель Казахстана.

– АО «ЕНПФ» предупреждает, что это не соответствует действительности и переход по прилагаемой ссылке ведет на фальшивый сайт Нацфонда, на котором мошенники путем обмана узнают у доверчивых граждан личную информацию, налоговые отчисления, стаж работы, покупательскую способность, ИИН и, воспользовавшись этими данными, могут похитить денежные средства с банковских счетов, – говорится в сообщении.

Также ЕНПФ доводит до сведения казахстанцев, что названная фейковая информация о выплатах компенсаций не имеет никакого отношения к программе «Нацфонд - детям». Напомним, что в рамках программы «Нацфонд – детям» всем детям – гражданам Казахстана, рожденным в 2006 году и позже, ежегодно будет начисляться 50% от инвестиционного дохода Национального фонда Республики Казахстан. Проверить всю информацию, касающуюся этой программы, можно на официальном сайте kids.enpf.kz, а о других услугах, предоставляемых ЕНПФ, – на сайте enpf.kz.

– Помните, что, переходя по непонятным и подозрительным ссылкам, вы доверяете незнакомым людям свои персональные данные, которыми они могут воспользоваться в корыстных целях, – предупредили в фонде.

Отмечается, что получить ответы на все вопросы и проверить информацию вы можете как в отделениях ЕНПФ, так и дистанционно: посредством сайта enpf.kz, мобильного приложения БЖЗҚ/ЕНПФ, через многоканальную бесплатную связь, позвонив на номер call-центра 1418, а также посредством WhatsАрp по номеру +7 777 000 1418, на официальных страницах ЕНПФ в социальных сетях.