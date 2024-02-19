Мошенники предлагают компенсации от Нацфонда

Общество
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В соцсетях и мессенджерах распространяется фейковая информация о выплате казахстанцам компенсаций из Национального фонда, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ЕНПФ

Фото Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Согласно этой информации, получить компенсацию якобы может любой житель Казахстана.

–  АО «ЕНПФ» предупреждает, что это не соответствует действительности и переход по прилагаемой ссылке ведет на фальшивый сайт Нацфонда, на котором мошенники путем обмана узнают у доверчивых граждан личную информацию, налоговые отчисления, стаж работы, покупательскую способность, ИИН и, воспользовавшись этими данными, могут похитить денежные средства с банковских счетов, –  говорится в сообщении. 

Также ЕНПФ доводит до сведения казахстанцев, что названная фейковая информация о выплатах компенсаций не имеет никакого отношения к программе «Нацфонд - детям». Напомним, что в рамках программы «Нацфонд – детям» всем детям – гражданам Казахстана, рожденным в 2006 году и позже, ежегодно будет начисляться 50% от инвестиционного дохода Национального фонда Республики Казахстан. Проверить всю информацию, касающуюся этой программы, можно на официальном сайте kids.enpf.kz, а о других услугах, предоставляемых ЕНПФ, – на сайте enpf.kz. 

–  Помните, что, переходя по непонятным и подозрительным ссылкам, вы доверяете незнакомым людям свои персональные данные, которыми они могут воспользоваться в корыстных целях, –  предупредили в фонде.        

Отмечается, что получить ответы на все вопросы и проверить информацию вы можете как в отделениях ЕНПФ, так и дистанционно: посредством сайта enpf.kz, мобильного приложения БЖЗҚ/ЕНПФ, через многоканальную бесплатную связь, позвонив на номер call-центра 1418, а также посредством WhatsАрp по номеру +7 777 000 1418, на официальных страницах ЕНПФ в социальных сетях.

 

#фейк #компенсация #Нацфонд

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