Под названием «От Пушкина до Шолохова: созвучие времени» в Национальном музее Казахстана открылась выставка, уникальная по своему содержанию.

Фото Национального музея РК

Эта экспозиция, сформированная на базе фондов Западно-Казахстанского историко-краеведческого музея, исследует глубокие духовные и творческие узы, соединяющие двух гигантов русской словесности с казахской землей. На торжественной церемонии присутствовали представители общественности и видные культурные деятели, сообщает Kazpravda.kz

Асылжан Мурзабулатова, заведующая Уральским музеем имени А.С. Пушкина, особо выделила роль своего региона: «Уральск носит статус единственного города в Казахстане, который посетил великий поэт Пушкин, что и послужило основанием для создания музея его имени. Что касается Шолохова, то его семья нашла убежище в наших краях во время эвакуации в годы Великой Отечественной войны».

Выставка демонстрирует более ста артефактов, предоставленных упомянутыми музеями. Ее основная задача — сделать творческое и духовное наследие поэта и писателя доступным для широкой публики.

По заявлению организаторов, мероприятие является частью работы по выполнению поручений Президента Касым-Жомарта Токаева. Цель проекта — широкое продвижение наследия классиков, знакомство казахстанцев с их вкладом в мировую литературу и универсальные человеческие ценности, а также активизация межкультурного диалога.

Посол России в Казахстане Алексей Бородавкин высоко оценил значимость события, подчеркнув, что культурное взаимодействие между двумя государствами активно развивается на всех уровнях. Он напомнил о недавней поездке министра культуры и информации Казахстана Аиды Балаевой в Москву, где были подписаны важные и перспективные соглашения о сотрудничестве. Дипломат подытожил: «Наши культуры, российская и казахская, неразделимы благодаря многовековому соседству и совместной жизни».

Первый раздел экспозиции посвящен путешествию Александра Пушкина в Уральск в 1833 году. Вниманию публики представлены ценные архивные документы, фотографии и оригинальные старинные издания его работ.

Центральное место занимает посмертная маска поэта, позволяющая увидеть его черты. Посетители могут ознакомиться со старинными экземплярами «Капитанской дочки» и «Истории Пугачевского бунта», а также с копиями редких бумаг. Линогравюры иллюстрируют места, которые посетил поэт в Уральске: Михайло-Архангельский собор, Церковь Петра и Павла и Дом Толкачева. Раздел дополняют копии пушкинских рукописей и воспоминания современников о его пребывании.

Вторая часть посвящена лауреату Нобелевской премии, писателю и журналисту Михаилу Шолохову. Основной идеей этого раздела стали его знаменитые и эмоциональные слова:

«Моих Родин две — Тихий Дон и Ак Жайык. На Дону меня считают казаком, а на Жайыке – казахом! У этих двух народов имя одно. Нам следует искать самые глубокие корни!»

Зрителям демонстрируются личные вещи, письма, рукописи и фотографии писателя, а также его великие произведения — «Тихий Дон», «Поднятая целина», «Судьба человека» и другие, отражающие дух эпохи и судьбу людей.

Итоговое послание выставки заключается в том, чтобы подчеркнуть непреходящую важность творческого наследия таких фигур, как Пушкин и Шолохов, и укрепить духовные и культурные связи между народами.