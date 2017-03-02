​Мой дом – мой коттедж

фото пресс-службы акимата области

Если быть точным, то это – второй заход проекта. Более десяти лет назад на пустыре в районе аэропорта, южных дачных участков областного центра и пригородного села Кенжеколь решили возвести одноэтажные дома коттеджного типа. Но из этой, в принципе, хорошей затеи ничего не вышло. Так как большинство из тех, кто приобрел землю по «протекции», намеревалось ее перепродать с выгодой, а коммуникации, которые стали подводить к этому поселку индивидуального жилищного строительства, почему-то были выполнены частично и с проект­ными нарушениями. После чего были судебные разбирательства, одного чиновника-стрелочника наказали, и все заглохло.

Недавно на отчетной встрече с населением региона акима области Булата Бакауова спросили: будут ли построены поселки ИЖС-1 и ИЖС-1А?

– В свое время в этом районе были распределены земельные участки по 15 соток, 10 из которых давало государство, – ответил на этот вопрос глава области. – Однако много лет не решался вопрос с планировкой. Здесь надо поднять уровень земли на два метра. Когда-то сюда тянули, но не дотянули тепловые сети. Мы проводим большую инвентаризацию, уже высвобождено более 120 участков, владельцы которых уехали за границу либо не прошли регистрацию в юстиции. Сейчас готовится проект на планировку этой территории, разработана ПСД на электричество, в этом году планируется начать работы в коттеджном типовом городке. Если вы обратили внимание, то в фойе городского Дома культуры, где мы проводим встречу, выставлены макеты будущих новостроек, в том числе и ИЖС, так что все желающие могли с ними познакомиться. В принятой в этом году программе «Нұрлы жер» четко сказано, что индивидуальное жилищное строительство должно быть типовым и застраиваться одним застройщиком. Это мы и станем воплощать.

По словам и. о. руководителя областного управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Рустема Раисова, 70 домов построят в едином архитектурном стиле. Площадь каждого строения – от 100 до 200 кв. м. Новое жилье предложат очередникам за единовременную плату или через систему жилстройсбережений. Все параметры строящегося дома, в том числе площадь и планировка, обсудят с будущими хозяевами. Квадратный метр жилья обойдется владельцу в 120 тыс. тенге без учета стоимости инженерных коммуникаций.

Владельцами коттеджей станут не только павлодарцы. Такой жилой массив запланирован и в городе Аксу. На территории двух микрорайонов, выделенных под строительство индивидуального жилья, уже проложены все коммунальные сети, чтобы начать раздачу земельных участков всем желающим. Под строительство выделено 377 участков. Ввиду того, что их площадь десять соток, Булат Бакауов внес предложение выделять по семь, тем самым увеличив количество земельных участков под индивидуальное строительство.

Микрорайоны №№ 14–15 пре­вратят в коттеджный городок с домами эконом-класса.

В этом поселке также построят два детских сада на 200 мест, торговый центр, универсальный магазин, пожарное депо и парк отдыха.