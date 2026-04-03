Как напомнили участники экс­позиции – специалисты по наскальному искусству, в далеком 1957 году в ущелье Таңбалы, расположенном в Жамбылском районе Алматинской области, были обнаружены древние поселения, могильники, каменоломни и культовые сооружения, датируемые от эпохи бронзы до рубежа XIX–XX веков. Вместе они образуют археологический комплекс, который воплощает в себе историю племен, населявших Казахстан на протяжении трех тысячелетий. Самой яркой достопримечательностью музея под открытым небом является каньон, на скалах которого сохранилось около 5 тыс. петроглифов.

В 2004-м объект был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В разные годы в ходе раскопок археологи находили в урочище керамику, украшения, костяные иглы эпохи бронзы. По оценкам экспертов, эти артефакты отражают особенности погребальной культуры саков, усуней, древних тюрков.

Выставка «Таңбалы – код предков» – совместный проект музея «Таңбалы» и фотохудожника Владислава Кима, в работах которого петроглифы представлены через призму современного искусства и цифровых технологий. Наряду с оригинальными фотоснимками наскальных изображений были показаны их анимационные копии (видеоролики), созданные при помощи искусственного интеллекта. Иначе говоря, петроглифы «заговорили», стали «двигаться», а наблюдавшие их посетители выставки будто окунулись в стародавние времена.

Как отметила директор музея «Таңбалы» Бибигуль Дандыгарае­ва, в основе концепции лежит идея петроглифов как своеобразного кода предков – символичес­кого языка, в котором отражены представления древнего человека о мире, природе, мифологии и космосе. Иммерсивные элементы позволяют зрителям глубже прочувствовать атмосферу сакрального пространства.

– Данная экспозиция для нас – поистине историческое событие, – подчеркнула Бибигуль Дандыгараева. – За полгода подготовки к ней проделан огромный объем работы. Благодаря гибкости примененных форматов – от стационарной галереи до передвижной выставки, дополненной интерактивными цифровыми решениями, экспозиция динамично оживляет традиции и повседневную жизнь эпохи бронзы. Мы хотим, чтобы «Таңбалы» стал национальным брендом Казахстана.

Это святилище под открытым небом привлекает внимание многих ученых, а также любознательных путешественников, желающих прикоснуться к прошлому. Особый интерес вызывают панно, на котором изображены антропоморфные солнцеголовые божества, а также погребальные каменные «ящики», куда укладывали не только усопших, но и утварь, предметы быта. На скалах сохранилась серия рунических надписей и родовых знаков – таңба. Отсюда и название места.

По словам руководителя отдела научных исследований музея «Таңбалы» Куаныша Нурмаксутова, высеченные на камне сцены охоты, изображения воинов и животных раскрывают образ жизни наших далеких предков, позволяют лучше понять историю народа. Петроглифы свидетельствуют об исчезнувшей степной цивилизации и этим представляют выдающуюся ценность для мирового научного сообщества.

В этот же день в музее искусств им. А. Кастеева состоялась международная научно-практическая конференция «Петроглифы без витрин. Новые форматы презентации и популяризации». Как отметили представители кластерного бюро ЮНЕСКО в Алматы, очень важно популяризировать музей «Таңбалы» среди молодежи. Подрастающее поколение казахстанцев должно знать объекты Всемирного наследия, гордиться культурным достоянием, оставленным нам далекими предками. И это в наших руках – помочь им полюбить археологию, культуру, историю родных мест.

Галерея наскальных картин признана одной из древнейших стоянок человека на территории Казахстана. Она одна из самых значимых не только в регионе Центральной Азии, но и в мировом масштабе. Необходимо, чтобы этот живописный исторический объект, являющийся национальным достоянием казахстанцев, стал одной из визитных карточек международного туризма.

Выставка «Таңбалы – код предков» пройдет в Национальном музее РК в Астане, а также в крупных центрах искусств и культуры во всех регионах республики.