Артефакты «заговорили» Наследие 3 апреля 2026 г. 4:30 922 Асет Калымов собственный корреспондент по Алматинской области Вчера в Национальном музее искусств им. А. Кастеева открылась выставка, организованная Государственным историко-культурным и природным музеем-заповедником «Таңбалы» при поддержке Министерства культуры и информации. фото Юрия Беккера Как напомнили участники экспозиции – специалисты по наскальному искусству, в далеком 1957 году в ущелье Таңбалы, расположенном в Жамбылском районе Алматинской области, были обнаружены древние поселения, могильники, каменоломни и культовые сооружения, датируемые от эпохи бронзы до рубежа XIX–XX веков. Вместе они образуют археологический комплекс, который воплощает в себе историю племен, населявших Казахстан на протяжении трех тысячелетий. Самой яркой достопримечательностью музея под открытым небом является каньон, на скалах которого сохранилось около 5 тыс. петроглифов. В 2004-м объект был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В разные годы в ходе раскопок археологи находили в урочище керамику, украшения, костяные иглы эпохи бронзы. По оценкам экспертов, эти артефакты отражают особенности погребальной культуры саков, усуней, древних тюрков. Выставка «Таңбалы – код предков» – совместный проект музея «Таңбалы» и фотохудожника Владислава Кима, в работах которого петроглифы представлены через призму современного искусства и цифровых технологий. Наряду с оригинальными фотоснимками наскальных изображений были показаны их анимационные копии (видеоролики), созданные при помощи искусственного интеллекта. Иначе говоря, петроглифы «заговорили», стали «двигаться», а наблюдавшие их посетители выставки будто окунулись в стародавние времена. Как отметила директор музея «Таңбалы» Бибигуль Дандыгараева, в основе концепции лежит идея петроглифов как своеобразного кода предков – символического языка, в котором отражены представления древнего человека о мире, природе, мифологии и космосе. Иммерсивные элементы позволяют зрителям глубже прочувствовать атмосферу сакрального пространства. – Данная экспозиция для нас – поистине историческое событие, – подчеркнула Бибигуль Дандыгараева. – За полгода подготовки к ней проделан огромный объем работы. Благодаря гибкости примененных форматов – от стационарной галереи до передвижной выставки, дополненной интерактивными цифровыми решениями, экспозиция динамично оживляет традиции и повседневную жизнь эпохи бронзы. Мы хотим, чтобы «Таңбалы» стал национальным брендом Казахстана. Это святилище под открытым небом привлекает внимание многих ученых, а также любознательных путешественников, желающих прикоснуться к прошлому. Особый интерес вызывают панно, на котором изображены антропоморфные солнцеголовые божества, а также погребальные каменные «ящики», куда укладывали не только усопших, но и утварь, предметы быта. На скалах сохранилась серия рунических надписей и родовых знаков – таңба. Отсюда и название места. По словам руководителя отдела научных исследований музея «Таңбалы» Куаныша Нурмаксутова, высеченные на камне сцены охоты, изображения воинов и животных раскрывают образ жизни наших далеких предков, позволяют лучше понять историю народа. Петроглифы свидетельствуют об исчезнувшей степной цивилизации и этим представляют выдающуюся ценность для мирового научного сообщества. В этот же день в музее искусств им. А. Кастеева состоялась международная научно-практическая конференция «Петроглифы без витрин. Новые форматы презентации и популяризации». Как отметили представители кластерного бюро ЮНЕСКО в Алматы, очень важно популяризировать музей «Таңбалы» среди молодежи. Подрастающее поколение казахстанцев должно знать объекты Всемирного наследия, гордиться культурным достоянием, оставленным нам далекими предками. И это в наших руках – помочь им полюбить археологию, культуру, историю родных мест. Галерея наскальных картин признана одной из древнейших стоянок человека на территории Казахстана. Она одна из самых значимых не только в регионе Центральной Азии, но и в мировом масштабе. Необходимо, чтобы этот живописный исторический объект, являющийся национальным достоянием казахстанцев, стал одной из визитных карточек международного туризма. Выставка «Таңбалы – код предков» пройдет в Национальном музее РК в Астане, а также в крупных центрах искусств и культуры во всех регионах республики.