Геология роста

Самат Бейсембаев
старший корреспондент отдела экономики

В Астане прошел первый международный геологический форум Central Asia

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министр промышленности и строительства Респуб­лики Казахстан Ерсайын Нагаспаев выступил с приветственным словом на открытии международного геологического форума в Астане – Geoscience & Exploration Central Asia 2026.

Глава ведомства отметил, что проведение форума стало стартом новой региональной площадки для профессионального диалога в сфере геологии, направленной на обсуждение актуальных вопросов, обмен опытом и выработку согласованных подходов к рациональному и устойчивому использованию недр.

В ходе выступления министр подчеркнул, что страны Центральной Азии обладают значительным минерально-сырьевым потенциалом, который является фундаментом экономического развития, промышленной модернизации и энергетической безопасности региона. Вместе с тем отрасль сталкивается с рядом вызовов, включая истощение традиционных месторождений и необходимость освоения ресурсов на глубоких горизонтах и в труднодоступных районах.

В этой связи особое значение приобретает модернизация системы геологического изучения недр. Казахстан последовательно реализует реформы в отрасли, включая внедрение цифровых решений и развитие современной инфраструктуры недропользования.

– Мы последовательно работаем над созданием современной информационной системы, обеспечивающей доступ инвесторов к актуальной и достоверной информации. Оцифровка архивных материалов, внедрение технологий обработки больших данных и дистанционного зондирования Земли открывают новые возможности для повышения эффективности геологоразведки, – отметил Ерсайын Нагаспаев.

По его словам, принятые меры способствовали повышению инвестиционной привлекательности отрасли, активизации геологоразведочных работ и росту притока как отечественных, так и иностранных инвестиций.

Отдельное внимание уделено вопросам регионального взаимодействия. Центральная Азия имеет уникальные возможности для реализации совместных геологоразведочных проектов, включая проекты по критически важным видам сырья.

– Перед нами стоит общая задача – использовать имеющиеся ресурсы максимально эффективно, сохраняя при этом их потенциал для будущих поколений. Уверен, объединение усилий позволит вывести геологическую отрасль Цент­ральной Азии на новый уровень развития, – подчеркнул министр.

Между тем вице-министр промышленности и строительства Рес­публики Казахстан Иран Шархан добавил, что Казахстан обладает значительным геологическим потенциалом, который требует совместных усилий для его эффективного раскрытия. Так, в стране насчитывается около 10 тыс. месторождений. Геология, по его мнению, играет ключевую роль в развитии смежных отраслей, включая перерабатывающую промышленность.

Отдельное внимание уделено реформам в сфере геологии и недро­пользования, реализуемым с 2018 года. Благодаря этим изменениям наблюдается устойчивый рост инвестиций в геологоразведку. В настоящее время в стране действуют порядка 3 000 субъектов недропользования, включая проекты на ранее неизученных территориях.

– Сегодня мы видим, что инвестиции в геологоразведку существенно растут, – отметил Иран Шархан.

Он подчеркнул, что частные инвестиции увеличились более чем в 2,5 раза, а их объем за последние пять лет превысил 1 миллиард долларов США. Кроме того, на рынок Казахстана активно выходят крупные международные компании, открывая свои представительства.

Вице-министр также сообщил об усилении роли государства в развитии отрасли. В текущем году запущена масштабная программа геологического изучения недр.

– В ближайшие три года объем государственного финансирования будет в два раза выше, чем за последние 30 лет, – заявил он.

В рамках программы планируется переход к более детальному геологическому картированию в масштабе 1:50 000. Уже определено около 100 тыс. кв. км территории для проведения соответствующих работ с акцентом на выявлении редкоземельных элементов.

В завершение выступления спикер отметил значимость форума как первой подобной площадки в Центрально-Азиатском регионе, выразив уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества и росте инвестиционной привлекательнос­ти отрасли.

Он также подчеркнул, что геология вновь становится приоритетным направлением государственной политики и требует особого внимания как фундаментальная наука.

После выступлений спикеров состоялось подписание контракта между Министерством энергетики Республики Казахстан, АО НК «КазМунайГаз» и дочерней компанией Хорватского агентства по углеводородам – GEOENERGIJA RAZVOJ d.o.o. Документ предусматривает проведение разведки и добычи углеводородов на участке «Шыгыс» в Актюбинской области.

Свои подписи под соглашением поставили вице-министр энергетики РК Ерлан Акбаров, первый заместитель председателя правления АО НК «КазМунайГаз» Курмангазы Исказиев, а также директор GEOENERGIJA RAZVOJ d.o.o. Марийо Галич.

Проект «Шыгыс» будет реализован на паритетной основе – по 50% участия с каждой стороны. При этом финансирование этапа геолого­разведки полностью берет на себя хорватская сторона.

Минимальная программа работ предусматривает проведение 2D-сейсморазведки объемом 500 километров, а также бурение поис­ковой скважины глубиной до 3 500 метров.

Подписание контракта закрепляет статус стратегического партнерства между Казахстаном и Хорватией. При этом хорватская компания впервые выходит на рынок геологоразведки Казахстана, что свидетельствует о расширении и укреплении двустороннего экономического сотрудничества.

Отметим, что в форуме, проходящем 2–3 апреля, принимают участие делегации стран Центральной Азии, представители государственных органов, национальных геологических служб и ведущих компаний.

Утвержден План мероприятий по разъяснению новой Конституции
Две медали завоевали казахстанские гимнасты на этапе Кубка мира
Киноплощадка будущего появится в Алматинской области
Звездный состав исполнителей выступил с оперой «Травиата» в Астане
Почти 800 школ разрушено в Иране из-за обстрелов
США тратят $1 млрд в день на войну с Ираном
Исторический рекорд установили казахстанцы по продолжительности жизни
Две группы серийных квартирных воров задержали в Алматинской области
Девочка погибла у школы Binom в Атырау
Плотину «Шоптыколь» прорвало в Акмолинской области
Задержанного в России контрабандиста доставили в Казахстан
Четыре однояйцевые девочки-близняшки родились в Петербурге
Мощные ливни и наводнения обрушились на Дагестан
Весенняя непогода накроет Казахстан
Негласное патрулирование внедрили в Алматы
Определены приоритеты воспитательной работы в гвардейском гарнизоне
Конституционная реформа и общественное доверие
Бектенов раздал поручения на Комиссии по демонополизации экономики
Власти Британии вводят антикризисные меры
Опубликован рейтинг 20 самых высоких зданий мира
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Водная наука нуждается в поддержке
Командующий войсками РгК «Запад» освобожден от должности
Парк превратился в современную зону отдыха
Парламентские слушания по цифровой трансформации АПК
Утилизация – слишком просто. А вот рециклинг...
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Жизненный ритм Жанар
Дипломатическая поддержка казахстанской инициативы
Спрос высокий на газоблоки
Расширяя стратегическое партнерство
От мраморной муки до выпуска строительных смесей
Движение в режиме «день в день»
Творческий вечер композитора Куата Шильдебаева прошел в Астане
И дольше века длится день газеты
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Встречи с личным составом
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В краю металлургов
Олжас Бектенов проголосовал на республиканском референдуме
В МВД рассказали, кого ждет амнистия

Бектенов обозначил машиностроение одним из приоритетов экон…
Финансовые вливания должны подкрепляться технологическим об…
Казахстан стал площадкой первого геологического форума ЦА
Обсуждены транспортные перспективы стран – участниц ЕАЭС

