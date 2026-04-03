Министр промышленности и строительства Респуб­лики Казахстан Ерсайын Нагаспаев выступил с приветственным словом на открытии международного геологического форума в Астане – Geoscience & Exploration Central Asia 2026.

Глава ведомства отметил, что проведение форума стало стартом новой региональной площадки для профессионального диалога в сфере геологии, направленной на обсуждение актуальных вопросов, обмен опытом и выработку согласованных подходов к рациональному и устойчивому использованию недр.

В ходе выступления министр подчеркнул, что страны Центральной Азии обладают значительным минерально-сырьевым потенциалом, который является фундаментом экономического развития, промышленной модернизации и энергетической безопасности региона. Вместе с тем отрасль сталкивается с рядом вызовов, включая истощение традиционных месторождений и необходимость освоения ресурсов на глубоких горизонтах и в труднодоступных районах.

В этой связи особое значение приобретает модернизация системы геологического изучения недр. Казахстан последовательно реализует реформы в отрасли, включая внедрение цифровых решений и развитие современной инфраструктуры недропользования.

– Мы последовательно работаем над созданием современной информационной системы, обеспечивающей доступ инвесторов к актуальной и достоверной информации. Оцифровка архивных материалов, внедрение технологий обработки больших данных и дистанционного зондирования Земли открывают новые возможности для повышения эффективности геологоразведки, – отметил Ерсайын Нагаспаев.

По его словам, принятые меры способствовали повышению инвестиционной привлекательности отрасли, активизации геологоразведочных работ и росту притока как отечественных, так и иностранных инвестиций.

Отдельное внимание уделено вопросам регионального взаимодействия. Центральная Азия имеет уникальные возможности для реализации совместных геологоразведочных проектов, включая проекты по критически важным видам сырья.

– Перед нами стоит общая задача – использовать имеющиеся ресурсы максимально эффективно, сохраняя при этом их потенциал для будущих поколений. Уверен, объединение усилий позволит вывести геологическую отрасль Цент­ральной Азии на новый уровень развития, – подчеркнул министр.

Между тем вице-министр промышленности и строительства Рес­публики Казахстан Иран Шархан добавил, что Казахстан обладает значительным геологическим потенциалом, который требует совместных усилий для его эффективного раскрытия. Так, в стране насчитывается около 10 тыс. месторождений. Геология, по его мнению, играет ключевую роль в развитии смежных отраслей, включая перерабатывающую промышленность.

Отдельное внимание уделено реформам в сфере геологии и недро­пользования, реализуемым с 2018 года. Благодаря этим изменениям наблюдается устойчивый рост инвестиций в геологоразведку. В настоящее время в стране действуют порядка 3 000 субъектов недропользования, включая проекты на ранее неизученных территориях.

– Сегодня мы видим, что инвестиции в геологоразведку существенно растут, – отметил Иран Шархан.

Он подчеркнул, что частные инвестиции увеличились более чем в 2,5 раза, а их объем за последние пять лет превысил 1 миллиард долларов США. Кроме того, на рынок Казахстана активно выходят крупные международные компании, открывая свои представительства.

Вице-министр также сообщил об усилении роли государства в развитии отрасли. В текущем году запущена масштабная программа геологического изучения недр.

– В ближайшие три года объем государственного финансирования будет в два раза выше, чем за последние 30 лет, – заявил он.

В рамках программы планируется переход к более детальному геологическому картированию в масштабе 1:50 000. Уже определено около 100 тыс. кв. км территории для проведения соответствующих работ с акцентом на выявлении редкоземельных элементов.

В завершение выступления спикер отметил значимость форума как первой подобной площадки в Центрально-Азиатском регионе, выразив уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества и росте инвестиционной привлекательнос­ти отрасли.

Он также подчеркнул, что геология вновь становится приоритетным направлением государственной политики и требует особого внимания как фундаментальная наука.

После выступлений спикеров состоялось подписание контракта между Министерством энергетики Республики Казахстан, АО НК «КазМунайГаз» и дочерней компанией Хорватского агентства по углеводородам – GEOENERGIJA RAZVOJ d.o.o. Документ предусматривает проведение разведки и добычи углеводородов на участке «Шыгыс» в Актюбинской области.

Свои подписи под соглашением поставили вице-министр энергетики РК Ерлан Акбаров, первый заместитель председателя правления АО НК «КазМунайГаз» Курмангазы Исказиев, а также директор GEOENERGIJA RAZVOJ d.o.o. Марийо Галич.

Проект «Шыгыс» будет реализован на паритетной основе – по 50% участия с каждой стороны. При этом финансирование этапа геолого­разведки полностью берет на себя хорватская сторона.

Минимальная программа работ предусматривает проведение 2D-сейсморазведки объемом 500 километров, а также бурение поис­ковой скважины глубиной до 3 500 метров.

Подписание контракта закрепляет статус стратегического партнерства между Казахстаном и Хорватией. При этом хорватская компания впервые выходит на рынок геологоразведки Казахстана, что свидетельствует о расширении и укреплении двустороннего экономического сотрудничества.

Отметим, что в форуме, проходящем 2–3 апреля, принимают участие делегации стран Центральной Азии, представители государственных органов, национальных геологических служб и ведущих компаний.