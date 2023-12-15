Мой вещий сон...

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Бигельды Габдуллин

Всю сознательную жизнь меня преследует один и тот же сон: дождливый летний день, я мчусь по многорядному шоссе и перед мной открывается панорама большого сказочного города…

Фото из личного архива

Упиваясь полной грудью воздухом свободы и встречей с таким незнакомым миром большого мегаполиса меня охватывает щемящая и глубокая радость. Я пью эту радость из полной чаши и отдаюсь сладостному томленью момента. И вся красота мира обволакивает меня, и я просыпаюсь…

Что за город? Алматы? Москва? Вашингтон? В которых жил и оставил частицу своей жизни? Или это Сидней, Мекка, Медина, Нью-Йорк, Париж, Лондон, Бонн, Бомбей, Пекин, Каир – где пролегли тропы моей журналисткой судьбы.

Почему я вспомнил этот сон, завершая сегодняшнее годовое собрание Международного казахского ПЕН клуба?

Оказывается, во сне я въезжал в славный город моей юношеской мечты – Алматы. Именно в этом городе я получил образование, здесь обрёл семью и стал одним из членов элитного писательского цеха, как Казахский ПЕН клуб.

Я благодарен своим коллегам, как Смагул Елубай, Улугбек Есдаулетов, Адольф Арцишевский, Бахытжан Канапьянов, жусипбек Коргасбеков, Фархад Тамендаров, Светлана Ананьева, Турысбек Саукетаев, Раушан Нукенова-Буркитбаева, Адильбек Ыбырайымулы, Юрий Серебрянский, Амиржан Косанов, Умит Тажкен, Есболат Айдабосын, Бауыржан Карагызулы и другим за их высокую оценку моей деятельности за последние пять лет.

Члены ПЕН клуба единогласно проголосовали за мою кандидатуру, и я переизбран на пять лет президентом Международного казахского ПЕН клуба.

Вице президентами избраны известные коллеги Юрий Серебрянский и Амиржан Косанов.

И еще. По предложению Раушан Буркитбаевой-Нукеновой великий поэт современности Олжас Сулейменов от Казахского ПЕН клуба выдвигается на Нобелевскую премию. Все делегаты съезда единодушно поддержали это предложение!

Будем работать далее!

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