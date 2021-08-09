Коронавирус
Может ли вакцина обострить скрытые заболевания, рассказала врач
На популярные вопросы о вакцинации ответила главного врача семейно-врачебной амбулатории в Восточно-Казахстанской области Бакыт Темирбекова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Инфоцентр ВКО.   

С 1 февраля в регионе началась массовая вакцинация от коронавируса. За это время больше 450 тысяч восточноказахстанцев защитили свое здоровье, ведь как утверждают врачи, вакцинация – верный способ избежать реанимации. Уже к началу октября ожидается, что в регионе иммунитет к коронавирусу появится у 747 тысяч человек.

К этому времени прививку от COVID-19 получат больше половины жителей всего Восточного Казахстана. А это значит, что регион будет на шаг ближе к тому, чтобы наконец снять ограничения и зажить обычной «доковидной» жизнью. Ведь, по данным ВОЗ, остановить эпидемию удастся, когда защиту от инфекции получат 70% населения.

Однако перед вакцинацией у многих возникают вопросы и опасения: какую вакцину выбрать, всем ли можно делать прививку, как она повлияет на здоровье. На самые популярные вопросы о процедуре вакцинации ответила главный врач семейно-врачебной амбулатории «МСЧ-2» Бакыт Темирбекова.

– Бакыт Алимхановна, расскажите, из чего состоят вакцины и есть ли в них что-то вредное для организма?

– Вакцина абсолютно безвредна, она не является патогенной. Технология производства вакцин существует уже длительное время. Изготавливают ее просто – берется генная цепочка вируса, с помощью биотехнологий убирается тот фрагмент, который отвечает за заразительность. Но внутренняя оболочка вируса, состоящая из белков, сохраняется, и, попадая в организм, дает возможность иммунной системе распознать вирус и дать ответную реакцию. Такая вакцина не способна вызвать инфекционное заболевание и не может негативно воздействовать на организм. Поэтому бояться вакцины не стоит.

– Может ли вакцина обострить какие-то ранее скрытые заболевания?

– Обострение хронических заболеваний характерно для коронавируса, а не для прививки. Если Вы здоровы, то вакцина никак не сможет обострить никакие заболевания.

– Почему после вакцинации самочувствие становится плохим? Это побочные реакции?

– Ухудшение самочувствия в течение нескольких дней после прививки – это нормальное явление. Реакции могут возникнуть при введении любой вакцины. Это говорит о том, что иммунная система реагирует на введенный антиген, начинают вырабатываться антитела против вируса. У всех людей иммунитет к вирусу создается по-разному. Такие побочные реакции называются поствакцинальными, чаще всего они проявляются повышенной температурой тела, недомоганием или болезненностью в месте введения. Они проходят самостоятельно за 1-3 дня без какого-либо лечения и каких-либо последствий.

Но в случае, если есть сильное повышение температуры, с которым Вы не можете справиться сами, то лучше обратиться к врачу, в то учреждение, где получали прививку.

– Может ли вакцина влиять на детородную функцию организма?

– Влияние вакцин на репродуктивную функцию – домыслы. Такие функции пытались приписать многим вакцинам, даже тем, которые используются уже более 50 лет. Ни одно исследование, ни одно наблюдение это не подтвердило. Вакцины не содержат тех компонентов, которые хоть как-то влияли бы на половую и эндокринную системы человека. Более того, прививаться необходимо тем, кто планирует беременность. Это защитит женщину от возможных последствий коронавируса, когда есть риски невынашивания и мертворождения.

– Если у человека есть антитела, нужно ли ему прививаться?

– Вообще перед вакцинацией не нужно сдавать кровь на наличие антител. Нет никакой привязки между необходимостью вакцинироваться и уровнем антител. Более того, чем дольше население будет оставаться непривитым, тем больше у вируса будет возможности мутировать, усиливая свои патогенные свойства. В лучшем случае это приведет к необходимости повторной вакцинации.

– Если у человека подозрение на сердечное заболевание, или в случае наличия аллергии, какая вакцина подойдет?

– Вакцины, которые допущены для использования на территории Казахстана, прошли соответствующую сертификацию, они специфически не привязаны к какой-либо категории граждан. Их можно ставить всем, никаких особенностей нет. Но если у Вас есть подозрение на сердечное заболевание, и Ваш диагноз еще не поставлен, а симптомы есть, то рекомендую встать на учет к своему терапевту, пройти необходимый объем диагностических исследований, консультацию у кардиолога и уже только после этого решать вопрос с вакцинацией. Если Вы состоите на учете и Ваше заболевание Вам известно, постоянно наблюдаетесь у врача, и Ваше состояние оценивается сейчас как стабильное, то вакцинироваться Вам просто необходимо. Потому что в зоне риска - лица пожилого возраста с различными заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистой системы. В случае заболевания коронавирусом, период выздоровления будет проходить для Вас сложнее.

По вопросу об аллергии нужно понимать, о какой аллергии идет речь, так как ее проявления многообразны. Абсолютным противопоказанием к вакцинации является наличие аллергических реакций на предыдущие вакцины, которые мы обычно ставим в плановом порядке. Если в анамнезе есть хоть какие-то аллергические проявления, то у вас будет постоянный медицинский отвод от вакцинации. Если это сезонная аллергия, то, конечно, обязательно необходимо сообщить об этом терапевту во время осмотра. Тогда специалист решит, можно ли Вас сейчас допускать до прививки или нет.


На недавней пресс-конференции руководитель областного управления здравоохранения Ермек Омарбеков сообщил, что в Восточном Казахстане увеличилось количество медицинских отводов. Сейчас каждый случай рассматривает специальная комиссия. Он также сообщил, что несмотря на то, что в данный момент беременность является причиной медотвода, ВОЗ поднимает вопрос о вакцинации беременных женщин, поскольку были случаи, когда дети рождались уже с коронавирусом.

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