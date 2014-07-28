Мультимедийная выставка Ван Гога пройдет 2 августа в Алматы

С 2 августа в Алматы пройдет мультимедийная выставка "Ван Гог. Ожившие полотна" (Van Gogh Alive), передает Kazpravda.kz.

В течение 2 месяцев зрители смогут полюбоваться на более чем 3 тыс. произведений Винсента Ван Гога в абсолютно новом формате. Кроме полотен художника будут представлены его личные фотографии. Все они будут транслироваться с помощью современных технологий на огромные экраны, расположенные по периметру галереи. Эта специальная демонстрационная система включает в себя более 40 многоканальных проекторов и систему объемного звука. Благодаря этому полотна Ван Гога "оживут" и предстанут перед посетителями в форме динамичного фантастического мира в сопровождении классической японской и европейской музыки.

Мероприятие будет проходить в рамках Дня города при поддержке управления культуры Алматы.

Выставка Van Gogh Alive создана в 2007 году австралийской компанией GRANDE EXHIBITIONS. За это время экспонировалась в странах Европы, Азии, Ближнего Востока, Америки, всего ее посетили более 1,5 млн человек.

Окунуться в мир Ван Гога можно будет в выставочном зале Grande Exhibitions ТРЦ Dostyk plaza.