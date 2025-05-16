Столбы есть, а света нет

В Семее сразу два дачных массива оказались в одинаковой ситуации: их волнуют проблемы с освещением, некачественная работа подрядчиков, замороженные проекты.

Житель массива «Мурат» Сабит Садвокасов рассказывает, что работы по проведению и установке линий электропередачи начались еще в апреле 2024 года. По смете стоимость проекта сос­тавила 2,3 млрд тенге. Однако со временем финансирование прекратилось, а вместе с ним остановились и все строительные работы. Имеющиеся трансформаторные будки не выдерживают нагрузки, из-за чего в массиве час­то отключается электричество. И это при том, что в районе проживают порядка 6 000 человек.

Жители массива рассказы­вают, что «Мурат» не включен в городскую черту. Из-за этого у них нет доступа к базовой инфра­структуре, включая освещение, дороги, водоснабжение и благоустройство.

– Наш массив не включили в городскую черту, ссылаясь на то, что улицы этого не позво­ляют, – их ширина всего три метра. Администрации у нас никакой нет. По сути, массив бесхозный. Ни к кому не относимся. Воды у нас нет. Пьем соленую воду. С проблемой водоснабжения тоже не первый год обиваем пороги акимата, даже в Астану писали – одни отписки. Центр перенаправляет письмо в область Абай. Они снова дают отписки, – сетует Сабит Садвокасов.

Похожая ситуация складывается и в дачном массиве «Бобровка». Как такового дачного массива уже нет, в прошлом году суд вынес решение о его ликвидации. Здесь в прошлом году также начали работы по установке столбов и прокладке линий электропередачи. Однако результат оставил у жителей больше вопросов, чем ответов. Гражданский активист и житель массива Аскар Садиков отмечает неудовлетворительное качество выполнения работ и последствия для дорог.

– Подрядчики в прошлом году проводили ремонтные работы и устанавливали столбы, прокладывали здесь линию. В результате постоянно образуется грязь, и никакие работы по подсыпке здесь не проводились, – рассказывает Аскар.

По его словам, зимой жители массива сами чистили проезжую часть от снега. Весной дороги раскисли, и люди также вынуж­дены самостоятельно закупать шлак, гравий и щебень, чтобы как-то выровнять проезды. Продолжают самостоятельно благоустраивать дорогу жители и сегодня, что является дополнительной тратой времени, сил и финансовых средств.

– На данный момент улицы подсохли, но колея сохранилась. И если пройдет даже небольшой дождь, мы снова увязнем в грязи, – делится Аскар Садиков.

Ему вторит другой местный житель, Виталий Гурлач, и подтверждает: работы по проекту фактически приостановлены, деньги закончились.

– В отделе ЖКХ мы узнавали, там ответили, что еще один миллиард выделят и подрядчик за свои средства должен устранить эти недостатки, потому что все – и ремонт, и отсыпка дороги – в смете есть, – говорит Виталий.

Есть улицы, где не установлены столбы и не протянут кабель. Особенно это касается тупиковых и узких проездов, куда подрядная техника просто не прошла.

Тем временем в акимате говорят о расширении проекта и добавлении в него восьми новых улиц, которые не станут причиной задержки работы, и пообещали – проект завершится в текущем году.

Ни проехать

ни пройти

Еще одна проблема массива «Мурат» – дороги, а вернее, их отсутствие. Асфальт, которому, по словам местных жителей, уже более 30 лет, буквально проваливается под колесами транспорта. Недавно в одну из таких ям угодил автобус. Это уже не первый случай – как только сошел снег, аналогичный провал здесь уже засыпали, но, как оказалось, временное решение не сработало. Жители возмущены не только состоянием дороги, но и отношением местных властей.

– У нас были две проблемы: вода и электричество. Теперь добавилась третья – дороги. Здесь уложен еще советский асфальт. Ремонт проводился только текущий, без соблюдения технологии. Из года в год одна и та же проблема, – делится Сабит Садвокасов.

По словам представителя подрядной организации, техничес­кие причины разрушений уже известны. В настоящее время ведется ямочный ремонт.

– Эта местность болотистая, и когда машины проходят, глина под давлением лезет на поверх­ность. Чтобы устранить пучинис­тые места, глину надо полностью выгрести. Какая глубина окажется – вскрытие покажет. Я думаю, после проведенной работы будет нормальная поверхность, –говорит замгендиректора ТОО «Зеленстрой Семей» Муратхан Сакенов.

По словам специалиста, так как это был дачный массив, дорога не была рассчитана на большое количество транспорта. Он также добавил, что для полноценного ремонта необходима проект­но-сметная документация, без которой сложно говорить о точной стоимости работ. Но ясно одно – чтобы заменить всю дорогу, сумма потребуется немалая. Пока же, по словам представителя подрядной организации, не исключаются рис­ки повторных обвалов дороги. Из-за ее плачевного состояния автобусы перестали доезжать до конечной остановки, вынуж­дая пассажиров преодолевать несколько километров пешком. Это вызвало волну недовольства среди местных жителей, которым пришлось обратиться в акимат.

По словам главного инспектора акимата города Берика Нурболатова, уже на следующий день после обращений жителей подрядчики выехали на место и начали работы по восстановлению дороги.

– На центральной улице ЖМ «Мурат» действительно были жалобы. Вчера вечером водители автобусов отказывались следовать по этой дороге. После чего на место выехали подрядчики, провели осмотр. По поручению акима города восстановительные работы грейдером ведутся, – говорит Берик Нурболатов.

Однако, как отметил главный специалист отдела транспорта и автомобильных дорог Арман Жоламанов, на данном участке дороги в прошлом году уже проводился ямочный ремонт. Работы выполняло ТОО «Семей жолдары», и они осуществлялись только в местах, где были ямы. В этом году также запланирован ямочный ремонт, но подрядчика еще предстоит определить после проведения конкурсных мероприятий.

– Все зависит от наличия средств. Одномоментно обновить все дороги в городе невозможно. Мы стараемся это делать по мере необходимости, – говорит Арман Жоламанов.

Жители скептически относятся к очередному ямочному ремонту, опасаясь, что через год ситуация повторится.

– Автобусное движение было прекращено перевозчиком самос­тоятельно, то есть без согласования с нами. Поэтому направлено уведомление о необходимости возобновления пассажирских перевозок, и они были возобновлены, – поясняет Арман Жоламанов.

Перевозчику такое самоуправство грозит сокращением суммы субсидирования, предусмотренного государственными договорными обязательствами. Впрочем, даже во время встречи представителей отдела транспорта с жителями несколько автобусов на их глазах все же свернули с маршрута. Водители объясняли это распоряжением руководства автопарка, однако позже выяснилось, что такого распоряжения не было и решение принималось самовольно.

Многого не надо

Жители района Нахаловка, расположенного неподалеку от массивов «Мурат» и «Бобровка», но относящегося к городской черте, поднимают проблему отсутствия питьевой воды, освещения, общественного транспорта и элементарной инфраструктуры.

– Основная проблема – отсутствие питьевой воды. Акимат который год обещает исправить эту проблему, но не выполняет обещанное. В прошлом году проложили асфальт, сказали, что будет и вода. Но на дворе уже скоро май, а воды все еще нет, – жалуются люди.

По их словам, единственная колонка в районе часто выходит из строя. А на улицах Береговой и Щорса, где проживают более 300 человек, другого источника воды нет. Прежние обращения к бывшему акиму Нурболу Нурсагатову остались без ответа. Теперь жители надеются, что новые власти их услышат.

На встрече с жителями представитель городского общественного совета Илья Бараховский рекомендовал людям направить официальные обращения в местные исполнительные органы. По его словам, руководство и городское, и областное недавно сменилось, поэтому важно повторно обозначить проблему, чтобы она не была забыта. Но вода – не единственное, чего не хватает в Нахаловке. Люди жалуются и на другие многолетние проблемы.

– Тяжело носить воду домой, поэтому иной раз даже нечем помыться. Остро стоит проб­лема освещения. Дорога у нас страшная. В нашем районе нет даже остановки, хотя мы живем в городе. Единственный автобус, который курсирует у нас, в очень плачевном состоянии, – говорит одна из местных жительниц.

Люди рассказывают, что в сильную жару колодцы полностью пересыхают, а вода, если и появляется, имеет соленый привкус. Несмотря на близость к Иртышу, доступа к качественной питьевой воде нет.

– Двадцать первый век на дворе, а живем без воды. Освещение только частичное. В районе нет ни школы, ни садика, ни детской игровой площадки, – жалуются люди.

Жители подчеркивают: они не требуют сверхъестественного – лишь минимальных условий для нормальной жизни.