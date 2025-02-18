Мусорные баталии: претензии взаимные

«Пару лет назад нам повысили тариф на вывоз мусора примерно в три раза, – жалуются жезказганцы и сатпаевцы. – Но где же обещанное повышение качества услуги?» В противовес общественной критике у ТОО «Сәт Тазалық», отвечающего за вывоз твердых бытовых отходов, свои претензии. Начать с того, что жители двух городов задолжали мусорщикам свыше 200 млн тенге. Вдобавок, говорят здесь, они портят контейнеры и захламляют площадки строительным мусором, обломками старой мебели, вывозом которой компания заниматься не должна.

О том, что не так с оплатой и куда уходят деньги, на днях рассказал директор компании ТОО «Сәт Тазалық» Салим Сембаев.

– Ежемесячно предприятие недополучает 11 миллионов тенге за оказанные услуги, то есть свыше 133 миллионов тенге в год. Долги населения – основная причина финансовых затруднений ТОО, – сообщил он. – Сатпаевцы задолжали за услуги 104,9 миллиона тенге, а жезказганцы – 91,1 миллиона. Задолженность юридических лиц в двух городах составляет свыше 16 миллионов тенге.

Постоянный рост стоимости запчастей, ремонтных услуг также влияет на работу компании: машины ломаются, техники не хватает. А цены растут, недавний скачок цен на те же запасные части и услуги превысил 28%.

– Большая часть автопарка устарела, машины требуют ремонта, из-за этого процесс вывоза мусора замедляется, – пояснил Салим Сембаев. – Но это не единственные трудности.

Долгое время ТОО «Сәт Тазалық» сталкивается с серь­езными проблемами из-за отсутствия разрешительных документов по городскому полигону. На сегодняшний день компания вынуждена действовать в условиях правовой неоп­ределенности, что осложняет ее работу.

– Отсутствие разрешения на эксплуатацию городских полигонов для утилизации (захоронения) коммунальных отходов не позволяет ТОО «Сәт Тазалық» законно осуществлять сбор, вывоз коммунальных отходов в рамках Экологического кодекса и участвовать в тендерах, что опять же оборачивается для предприятия серьезными убытками, – пояснил директор ТОО.

Отсутствие работ по приему, складированию и изоляции ТБО на полигоне приводит к нарушению норм охраны окружающей среды, Экологического кодекса РК, а также безопасности работы спецтехники. Площадка для разгрузки мусоровозов завалена, уборка и обслуживание территории не производятся.

В настоящий момент ТОО испытывает острый дефицит квалифицированного персонала, не хватает водителей и грузчиков. И все проблемы требуют немедленного решения.

– Обновлять автопарк мы обязательно будем, – отметил Салим Сембаев. – Планируем ремонт и замену изношенной техники. В текущем году собираемся приобрести несколько новых мусоровозов, рассматриваем также возможность аренды техники в пиковые сезоны. Новые технологии внедряем, к примеру, GPS-слежение за движением мусоровозов, что позволит оптимизировать маршруты и сократить время вывоза.

Говоря о грудах «негабарита» вокруг контейнерных площадок и жалобах на переполненные баки, особенно в частном жилом секторе, Салим Сембаев уточнил, что машины выходят по графику, несмотря на нехватку техники. Однако в зимний период работа по вывозу мусора осложняется из-за сугробов на дорогах частного сектора.

– Снег не чистят, техника не может проехать, график срывается, – пояснил он. – Так и получается, что в какой-то день вместо запланированных пяти улиц мусор удается вывезти с трех.

Кстати, больше всего жалоб поступает от жителей густонаселенных районов. Есть у директора предприятия и свои решения по улучшению качест­ва услуг. Во-первых, необходимо благоустройство контейнерных площадок, увеличение количества баков, установка ограждений. Необходимо также решить наконец вопрос с негабаритным мусором.

В Жезказгане и Сатпаеве насчитывается 311 контейнерных площадок, установлено 665 стандартных контейнеров, 319 евробаков и 97 емкос­тей подземного типа Ecobin, из которых 33 размещено за счет местного бюджета, а 64 – за счет компании. Согласно утвержденной инвестиционной программе, намечен закуп дополнительно 110 новых контейнеров.

Объем вывозимого мусора растет ежегодно, как и факты вандализма. Граждане ломают баки, уничтожают подземные контейнеры, сжигают мешки... В общей сложности из-за дейст­вий уличных вандалов предприятие понесло убытки на 14,9 млн тенге.

– Уполномоченные органы в области охраны окружающей среды, а также сотрудники органов внутренних дел не принимают действенных мер для решения данной проблемы, – подчеркнул Салим Сембаев. – А наши земляки не утруждают себя даже тем, чтобы мешок мусора до бака донести. А как же ответственность населения за свой дом, двор? В такой ситуации логичный выход – установка камер видеонаблюдения возле контейнеров.

Пока же в компании стараются решить накопившиеся финансовые проблемы.

– Существующий тариф был утвержден и принят по Жезказгану в ноябре 2022 года: со 110,77 и 116,92 тенге он вырос до 330 и 364 тенге соответственно, – сообщил директор «Сәт Тазалық». – В Сатпаеве тариф утвердили в марте 2023 года в размере 309,99 тенге на благоустроенное жилье и 319,99 тенге – на неблагоустроенное против действующего тарифа, утвержденного в 2014 году, – 136,92 тенге и 168,33 тенге соответственно.

Данные меры вызвали шквал критики, подчеркивают в компании. Несмотря на это, в ТОО «Сәт Тазалық» намерены в ближайшем будущем актуализировать тариф на услуги по вывозу мусора.

– В 2024 году компанией вывезено почти 198 тысяч 350 кубометров твердых бытовых отходов, и эти цифры растут с каждым годом, – отметил он. – Чтобы улучшить качество услуг, обновить автопарк, повышение тарифа необходимо.