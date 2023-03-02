Мусорный долг

Чисто не там, где убирают, а там, где за это платят. Требования горожан к чистоте областного центра неуклонно растут, впрочем, как и их задолженность за услуги. На сегодняшний день она составляет 140 млн тенге. Такой «недобор», естественно, имеет последствия.

К примеру, 41-й микрорайон в Актау обслуживают сразу семь мусорных компаний. С большинством физических лиц работает ТОО «Caspiy Operating». Тариф на сбор, транспортировку, сортировку и захоронение твердых бытовых отходов для населения составляет 504 тенге с учетом НДС на одного человека.

Эта сумма увеличилась буквально несколько месяцев назад. Ранее тариф был в два раза меньше. Но и 500 тенге с человека – далеко не самая высокая расценка по Казахстану. Для примера: в Алматы еще в прошлом году жильцы платили по 553 тенге.

Тем не менее для некоторых актаусцев выставленная сумма оказалась вдруг «непосильной ношей». Тут к тому же есть и такой аспект: если не платить за свет – его могут отключить в конкретной квартире, а вот мусор из контейнеров вывезут в любом случае. Видимо, именно так рассуждают неплательщики. Никто не задумывается о последствиях своего долга, которые видны не только в бухгалтерии обслуживающей компании, но и на улицах.

«Тариф поднять не забыли,­ а мусор забрать забы­ли?­«Маң­ғыстау қызмет», 17-й микрорайон. За что вам платить вообще?» – возмущаются граждане.

Понимания и своей ответственности за качество предоставляемых услуг у большинства актаусцев нет. Жалобы на коммунальщиков в социальных сетях размещаются с завидной регулярностью.

«Кто ответит, почему не вывозится мусор в 14-м микрорайоне рядом с 46-м домом?» – пишут в социальных сетях люди.

В обслуживающей компании говорят, что всеми силами стараются исполнять свою работу хорошо. Однако есть нюансы: техника старая, нуждается в модернизации и замене, персонала не хватает. Случается, что в рейс выходят не все машины, поэтому возможны перебои.

– На сегодняшний день в Актау работают 20 мусоровозов. Для комфортного обслуживания, исключения сбоев в работе при поломках и плановых ремонтах желательно бы, конечно, иметь еще пять машин, но их у нас нет. Нам пришлось сократить и персонал в целях экономии. Так, ранее в компании работали 137 человек, сейчас осталось 92 сотрудника, – говорит директор ТОО «Caspiy Operating» Сергей Парфенов.

Уклонение от заключения договоров или умышленно неверное указание числа проживающих в квартире также влияют на частоту вывоза мусора. По информации пресс-службы акима Актау, устанавливая контейнеры перед домами, коммунальщики ориентируются на то, сколько человек здесь конкретно прописано. Чем больше людей – тем больше мусорных баков и тем чаще приезд мусоровоза.

Этого местное население тоже не понимает. Количество жильцов занижается, договоры с обслуживающей компанией не заключаются. Такая «экономия» ведет к переполненным контейнерам, зловонию и в целом к неблагоприятной экологической обстановке.

Есть и еще одна категория «экономистов» – юридические лица. Тарифы для них гораздо выше, чем для простых жителей. Сделано это потому, что отходов у предприятий (кафе, ресторанов, магазинов у дома и т. д.) в разы больше. Некоторые умудряются экономить и не заключать договоры, а скидывать мусор в общие контейнеры.

Еще одна проблема – вывоз крупногабаритного и строительного мусора. К сожалению, многим горожанам проще его вытащить на улицу, скинуть с балкона или «галерки», выбросить в чужой контейнер другого микрорайона или в котлован строя­щегося дома. Коммунальные предприятия с этим поделать ничего не могут, так как вывоз крупногабаритного мусора не входит в их услуги. Вся надежда на порядочность и ответственность жильцов, которые и должны вывозить его за свой счет.

Все эти трудности сводятся к одному логическому выводу: начинать необходимо с себя. Ведь не будет чисто в городе, где население всячески уклоняется от оплаты соответствующих услуг. Так, для того чтобы скопился долг в 140 млн тенге, всем жителям Актау, а их, по данным статистики, чуть больше 260 тыс. человек, нужно было не платить за вывоз мусора два месяца подряд в прошлом году или полтора месяца по новому тарифу.

С учетом роста населения городов будет увеличиваться и объем мусора. Сегодня слова писателя Чехова о том, что чисто там, где не мусорят, можно перефразировать. Чисто там, где каждый гражданин вносит посильную лепту в создание чистоты и комфорта в своем городе.