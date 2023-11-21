Упал с 4-метровой высоты и погиб рабочий в Акмолинской области

В Акмолинской области проводится расследование по факту гибели рабочего при падении с высоты, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Несчастный случай произошел на строительном объекте в Аршалынском районе.

"На месте происшествия полицейские установили, что 57-летний житель Астаны погиб при падении с высоты. Мужчина работал на строящемся объекте и упал, когда секция строительных лесов высотой 4 метра обрушилась.

Отдел полиции по факту начал досудебное расследование по части 3 уголовной статьи "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека", – сообщили в ДП.