Мужчина угнал авто и пытался изнасиловать девочку в Атырау

Фото: ДП Атырауской области

Департамент полиции Атырауской области сообщил, что в микрорайоне "Авангард" мужчина, незаконно управляя угнанным автомобилем Reno Duster, скрылся во дворе многоэтажек и пытался изнасиловать 13-летнюю девочку-подростка, передает корреспондент Kazpravda.kz.

В результате оперативного реагирования сотрудников батальона патрульной полиции Управления полиции города Атырау он был задержан при попытке совершения преступления.

Подозреваемый задержан. Начато расследование по факту покушения на изнасилование несовершеннолетнего по ч. 4 ст. 120 УК РК.

Иная информация не подлежит опубликованию в соответствии со статьей 201 УПК РК, добавили в областном ДП.